ЄС закликає звільнити українського журналіста Асєєва, утримуваного "ДНР"

Європейський Союз закликає негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва, засудженого так званою "ДНР" до 15 років позбавлення волі. "Ми не визнаємо так звану владу так званої Донецької народної республіки і вважаємо цю справу порушенням міжнародного права та елементарних стандартів справедливості", - йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій на сторінці представництва ЄС в Україні у Facebook.

В ЄС зазначили, що спроби змусити незалежних журналістів замовкнути і позбавити права на свободу вираження неприйнятні. ЄС також продовжує закликати звільнити всіх ув'язнених, незаконно утримуваних на непідконтрольній українській владі території.

Нагадаємо, самопроголошена влада "ДНР" засудила українського журналіста Асєєва до 15 років позбавлення волі за "шпигунство і заклики до екстремістської діяльності". Асєєв, який проживає на окупованій території Донецької області, публікувався в українських ЗМІ під псевдонімом. Про його зникнення стало відомо 11 червня 2017 року, а за кілька днів самопроголошені органи невизнаної республіки підтвердили, що зниклого в окупованому Донецьку журналіста затримали за звинуваченням у шпигунстві.