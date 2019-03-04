ЄС закликав уряд Мадуро переглянути рішення про видворення посла ФРН

Європейський союз розчарований видворенням з Венесуели німецького посла Даніеля Крінера (Daniel Kriener), який висловив підтримку тимчасовому президенту країни Хуану Гуайдо. Як заявила у четвер, 7 березня, офіційна представниця глави європейської дипломатії Могеріні Майя Косьянчич, Брюссель хоче продовжити діалог з усіма політичними силами у Венесуелі.

"Попри напружений і складний політичний контекст, ЄС прагне підтримувати зв'язок з усіма ключовими сторонами, включаючи уряд. Тому ЄС сподівається, що це рішення буде переглянуте", - зазначила Косьянчич, передає агенція AP.

Своєю чергою глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Крінер зустрічав Хуана Гуайдо в аеропорті Каракаса на його прохання, щоб запобігти арешту лідера венесуельської опозиції. "З'явилася інформація, що його (Гуайдо - Ред.) мали заарештувати, і я думаю, що присутність різних послів допомогла запобігти цьому арешту", - заявив Маас.

Тим часом Хуан Гуайдо наголосив у четвер, що рішення уряду Мадуро щодо вислання німецького посла є погрозою у бік Берліна. "Режим загрожує послу не лише усно, але і його фізична недоторканість під загрозою", - зазначив він в інтерв'ю виданню Speigel. Попри рішення уряду, Гуайдо попросив Крінера залишитися у країні. "Я його визнаю, і хочу подякувати Німеччині за надання гуманітарної допомоги", - додав тимчасовий президент Венесуели.

Гуайдо також закликав Європейський Союз посилити санкції проти режиму Мадуро через вислання німецького дипломата. "Я сподіваюся, що Європа різко відреагує на цю серйозну загрозу. Попри все, вона повинна посилити фінансові санкції проти режиму", - зауважив він.

Як повідомлялось, 7 березня МЗС Венесуели визнало німецького посла Даніеля Крінера персоною нон грата, обвинувативши його у втручанні у внутрішні справи країни. Крінер разом з іншими іноземними дипломатами зустрічав у аеропорту Хуана Гуайдо, якому загрожував арешт.