ЄС закликав уряд Мадуро переглянути рішення про видворення посла ФРН

Європейський союз розчарований видворенням з Венесуели німецького посла Даніеля Крінера (Daniel Kriener), який висловив підтримку тимчасовому президенту країни Хуану Гуайдо. Як заявила у четвер, 7 березня, офіційна представниця глави європейської дипломатії Могеріні Майя Косьянчич, Брюссель хоче продовжити діалог з усіма політичними силами у Венесуелі.
"Попри напружений і складний політичний контекст, ЄС прагне підтримувати зв'язок з усіма ключовими сторонами, включаючи уряд. Тому ЄС сподівається, що це рішення буде переглянуте", - зазначила Косьянчич, передає агенція AP.
Своєю чергою глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Крінер зустрічав Хуана Гуайдо в аеропорті Каракаса на його прохання, щоб запобігти арешту лідера венесуельської опозиції. "З'явилася інформація, що його (Гуайдо - Ред.) мали заарештувати, і я думаю, що присутність різних послів допомогла запобігти цьому арешту", - заявив Маас.
Тим часом Хуан Гуайдо наголосив у четвер, що рішення уряду Мадуро щодо вислання німецького посла є погрозою у бік Берліна. "Режим загрожує послу не лише усно, але і його фізична недоторканість під загрозою", - зазначив він в інтерв'ю виданню Speigel. Попри рішення уряду, Гуайдо попросив Крінера залишитися у країні. "Я його визнаю, і хочу подякувати Німеччині за надання гуманітарної допомоги", - додав тимчасовий президент Венесуели.
Гуайдо також закликав Європейський Союз посилити санкції проти режиму Мадуро через вислання німецького дипломата. "Я сподіваюся, що Європа різко відреагує на цю серйозну загрозу. Попри все, вона повинна посилити фінансові санкції проти режиму", - зауважив він.
Як повідомлялось, 7 березня МЗС Венесуели визнало німецького посла Даніеля Крінера персоною нон грата, обвинувативши його у втручанні у внутрішні справи країни. Крінер разом з іншими іноземними дипломатами зустрічав у аеропорту Хуана Гуайдо, якому загрожував арешт.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле