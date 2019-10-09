ЄС закликав Туреччину припинити наступ на півночі Сирії

Європейський Союз (ЄС) закликав Туреччину припинити військовий наступ на півночі Сирії. Цей заклик містить поширена в середу, 9 жовтня, заява верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні. "Нові збройні зіткнення на північному сході ще більше розхитають стабільність у всьому регіоні, погіршать поневіряння цивільного населення і спровокують додаткові вигнання (населення з насиджених місць. - Ред.)", - йдеться в тексті заяви, який наводить інформагенція dpa.

Карта району наступальної операції турецьких військ проти сирійських курдів

Крім того, в заяві зазначається, що односторонні дії Туреччини також поставили під загрозу досягнуті успіхи Міжнародної коаліції в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Прикладом таких загроз наведено ймовірність того, що утримувані курдами полонені ісламісти в результаті бойових дій можуть опинитися на волі.

ЄС не погодиться на переміщення сирійських біженців

Водночас у Брюсселі також дали недвозначно зрозуміти, що вони не погодяться на насильницького переміщення сирійських біженців в так звану "зону безпеки" на півночі Сирії. Там, де права місцевого населення ігноруються, також не буде жодної допомоги з метою стабілізації та підтримки розвитку, йдеться в заяві Могеріні.

За словами дипломатів, на яких посилається dpa, більшість країн-членів Євросоюзу прагнули ще до початку операції спільною заявою застерегти Туреччину щодо можливих наслідків наступальних військових дій проти курдів. Однак згодом цей план провалився через відсутність попередньої згоди Угорщини.

Наступ турецьких військ вже засудили в Берліні, а президент США Дональд Трамп назвав його "поганою ідеєю". Крім того, Сенат США відреагував на цю силову операцію розробкою резолюції про запровадження санкцій проти Туреччини.

Нагадаємо, раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок анонсованої раніше наступальної операції проти сирійських курдів. На цей крок Ердоган пішов попри те, що перед цим від силового сценарію Анкару застерігали Дамаск та Вашингтон.

Операція під назвою "Джерело миру" покликана запобігти виникненню "терористичного коридору" в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, кажуть у Анкарі.

Турецький уряд вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).