ЄС закликав Мінськ почати національний діалог за підтримки ОБСЄ

Європейський Союз закликає владу Білорусі припинити репресії проти громадян країни та почати національний діалог. Уввечері в п'ятницю, 9 жовтня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зателефонував міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею, щоби підтвердити позицію ЄС стосовно ситуації в цій країні після президентських виборів 9 серпня.

У телефонній розмові Боррель підкреслив, що в Євросоюзі очікують звільнення всіх політичних в'язнів та припинення насильства та репресій стосовно громадян. Крім того, він закликав владу в Мінську поважати свободу ЗМІ та вимоги громадянського суспільства, а також почати всеосяжний національний діалог за підтримки ОБСЄ, її чинної голови Албанії та наступної - Швеції. Боррель заявив про підтримку ЄС зусиль у цьому напрямі та закликав Мінськ прийняти пропозицію про спільний візит представників ОБСЄ, Албанії та Швеції в Білорусь.

Солідарність з Польщею та Литвою і єдність ЄС

Глава європейської дипломатії також висловив повну солідарність ЄС з Польщею та Литвою, яким на вимогу Мінська довелося значно скоротити чисельність дипмісій у Білорусі. Боррель назвав вимогу білоруської сторони "необґрунтованою", а також підкреслив, що ЄС єдиний у своїй позиції стосовно ситуації в Білорусі, а спроби Мінська завдати удару по окремих європейських країнах не призведуть до послаблення єдності ЄС.

Водночас Боррель підтвердив "рішучу підтримку Євросоюзом незалежності та суверенітету Білорусі, законних вимог білоруського народу та повагу до його прав та демократичного вибору як основоположного елементу".

Раніше білоруська влада вимагала скоротити кількість співробітників дипустанов Польщі та Литви в Білорусі. Дипломатам запропонували до 9 привести склад своїх представництв у Білорусі до паритету з білоруськими дипустановами в їхніх країнах. "Для Литви це (скорочення. - Ред.) з 25 до 14 дипломатів, для Польщі - з 50 до 18", - відзначив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз. У результаті Польща відкликала з Мінська 30 дипломатів, а Литва - п'ять.

Нагадаємо, що масові протести в Білорусі тривають уже два місяці після президентських виборів 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко. Європейський Союз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутршніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів.