ЄС готує санкції за "вибори" на Сході України

Євросоюз має намір запровадити санкції щодо тих осіб, які несуть політичну відповідальність за проведення на Донбасі так званих виборів. Конкретні рішення очікуються вже найближчим часом.
Брюссель, ймовірно, найближчим часом запровадить санкції за організовані проросійськими сепаратистами на Донбасі так звані вибори. ЄС дотримується єдиної позиції - не визнавати "голосування", що відбулось 11 листопада на сході України, заявила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у понеділок, 19 листопада, після консультацій з міністрами закордонних справ країн ЄС.
За її словами, "цілеспрямовані заходи" повинні бути вжиті найближчими днями або тижнями. За даними дипломатичних джерел, вони можуть включати в себе заборону на в'їзд в ЄС або арешт майна тих осіб, на яких лежить політична відповідальність за так звані вибори, передає агентство dpa.
Відразу після проведення "виборів" на Донбасі Європейський Союз засудив їх як нелегітимні і такі, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України. "Фіктивними" та незаконними назвав ці "вибори" й Державний департамент США. У НАТО заявили про те, що не визнають "вибори", оскільки вони "суперечать букві та духу Мінських угод та підривають зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту".
"Вибори" 11 листопада 2018 року у самопроголошених утвореннях на території українського Донбасу суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.