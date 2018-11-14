 ЄС готує санкції за ″вибори″ на Сході України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС готує санкції за "вибори" на Сході України

Євросоюз має намір запровадити санкції щодо тих осіб, які несуть політичну відповідальність за проведення на Донбасі так званих виборів. Конкретні рішення очікуються вже найближчим часом.

Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні

Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні

Брюссель, ймовірно, найближчим часом запровадить санкції за організовані проросійськими сепаратистами на Донбасі так звані вибори. ЄС дотримується єдиної позиції - не визнавати "голосування", що відбулось 11 листопада на сході України, заявила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у понеділок, 19 листопада, після консультацій з міністрами закордонних справ країн ЄС.

За її словами, "цілеспрямовані заходи" повинні бути вжиті найближчими днями або тижнями. За даними дипломатичних джерел, вони можуть включати в себе заборону на в'їзд в ЄС або арешт майна тих осіб, на яких лежить політична відповідальність за так звані вибори, передає агентство dpa.

DW.COM

У Вашингтоні засудили фіктивні "вибори" у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" і нагадали Росії про важливість дотримання Мінських угод. Із засудженням псевдовиборів в ОРДЛО виступив і Лондон. (12.11.2018)

У Північноатлантичному альянсі заявили, що не визнають "вибори", які відбуваються на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він закликав Росію вивести свої сили з окупованих українських територій. (11.11.2018)

Відразу після проведення "виборів" на Донбасі Європейський Союз засудив їх як нелегітимні і такі, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України. "Фіктивними" та незаконними назвав ці "вибори" й Державний департамент США. У НАТО заявили про те, що не визнають "вибори", оскільки вони "суперечать букві та духу Мінських угод та підривають зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту". 

"Вибори" 11 листопада 2018 року у самопроголошених утвореннях на території українського Донбасу суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". 

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Дивитись відео 02:47
Now live
02:47 хв

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)  

Також за темою

Federica Mogherini Hohe Vertreterin EU Aussenpolitik

Могеріні: Євросоюз вважає "вибори" в ОРДЛО незаконними 10.11.2018

Голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих "виборів" у "ДНР" та "ЛНР". Порушення засад Мінських угод роблять ці "вибори" недійсними.

Ukraine Soldat an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka

Київ: на Донбасі загинув один український військовий 17.11.2018

Вранці 17 листопада внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

Nato Flagge

НАТО не визнає "вибори" в непідконтрольній Києву частині Донбасу 11.11.2018

У Північноатлантичному альянсі заявили, що не визнають "вибори", які відбуваються на території самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він закликав Росію вивести свої сили з окупованих українських територій.

Реклама

Докладно

Білоруським школярам китайську викладають як місцеві вчителі, так і носії мови

Китайська мова в білоруських школах: хто і чому її вчить?

Чому батьки і діти в Білорусі обирають китайську мову як першу іноземну в школі, з'ясовувала DW. 

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган

Завершено будівництво морської ділянки "Турецького потоку"

Прокладання другої нитки газопроводу "Турецький потік" звершене 19 листопада. Газопровід має запрацювати у 2019 році. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  