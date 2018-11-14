ЄС готує санкції за "вибори" на Сході України

Брюссель, ймовірно, найближчим часом запровадить санкції за організовані проросійськими сепаратистами на Донбасі так звані вибори. ЄС дотримується єдиної позиції - не визнавати "голосування", що відбулось 11 листопада на сході України, заявила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у понеділок, 19 листопада, після консультацій з міністрами закордонних справ країн ЄС.

За її словами, "цілеспрямовані заходи" повинні бути вжиті найближчими днями або тижнями. За даними дипломатичних джерел, вони можуть включати в себе заборону на в'їзд в ЄС або арешт майна тих осіб, на яких лежить політична відповідальність за так звані вибори, передає агентство dpa.

Відразу після проведення "виборів" на Донбасі Європейський Союз засудив їх як нелегітимні і такі, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України. "Фіктивними" та незаконними назвав ці "вибори" й Державний департамент США. У НАТО заявили про те, що не визнають "вибори", оскільки вони "суперечать букві та духу Мінських угод та підривають зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту".

"Вибори" 11 листопада 2018 року у самопроголошених утвореннях на території українського Донбасу суперечать мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.