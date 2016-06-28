 ЄС готовий перенести Brexit, якщо британський парламент проголосує за угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

ЄС готовий перенести Brexit, якщо британський парламент проголосує за угоду

Євросоюз готовий перенести вихід Великобританії з об'єднання, але тільки якщо парламент країни проголосує за угоду про Brexit, заявив голова Європейської Ради Дональд Туск.

Brüssel Europäischer Rat | Donald Tusk, Statement zu Brexit (Reuters/T. Melville)

Брюссель може задовольнити прохання Лондона щодо короткострокового перенесення Brexit, якщо британський парламент ратифікує угоду про вихід країни з Євросоюзу, яку він вже двічі відхилив. Про це у відповідь на прохання британської прем'єрки Терези Мей заявив у середу, 20 березня, глава Європейської Ради Дональд Туск.

"У світлі консультацій, які я проводив протягом останніх днів, я вважаю, що можливе коротке перенесення, але воно буде залежати від позитивного голосування щодо угоди про вихід у Палаті громад", - заявив він, передає агенція AFP. Це питання вже погоджено з Мей, повідомив її речник, передає агенція Reuters.

Водночас Туск поставив під сумнів тривалість перенесення Brexit, зазначивши, що запропонована Мей дата 30 червня хоч і має свої переваги, але також "створює серію питаннь правового та політичного характеру". Зокрема він вказав на те, що 23-26 травня мають відбутися вибори до Європарламенту.

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Якщо британський парламент на наступному тижні схвалить угоду про Brexit, то лідери ЄС зможуть остаточно доопрацювати своє рішення, зазначив Туск. Він додав, що не буде соромитися знов запросити їх до Брюсселя, якщо це буде необхідно.

Раніше Тереза Мей попросила лідерів країн ЄС перенести запланований на 29 березня Brexit на 30 червня. Своєю чергою Європейська Комісія заявила, що затримка Brexit принесе "серйозні правові та політичні ризики" і запропонувала перенести його або на 23 травня, або ж кінець 2019 року.

У понеділок, 25 березня, депутати британського парламенту зможуть розпочати дебати щодо можливих подальших кроків для виходу країни з ЄС, заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі. "Ми повернемося в понеділок і вирішимо, як саме ми будемо виконувати зобов'язання", - зазначив він.

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