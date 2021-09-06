ЄС вимагає негайно звільнити Марію Колесникову та Максима Знака

Після винесення Мінським обласним судом вироків одним з лідерів білоруських протестів Марії Колесниковій і Максиму Знаку, Євросоюз виступив з вимогою негайно звільнити обох політв'язнів. Про це йдеться у заяві, зробленій речником ЄС із зовнішньополітичних питань Петером Стано. Її опублікували у понеділок, 6 вересня.

У своїй заяві Стано назвав Колесникову "символом руху за демократичну Білорусь", а Знака - "видатним юристом". Речник наголосив, що обвинувачення, за яким Колесниковій присудили 11 років колонії, а Знаку - 10 років колонії - є "необґрунтованими". Ідеться про "змову з ціллю захоплення державної влади неконституційним шляхом", "заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці" та "створення екстремістського формування та керування ним".

Марія колесникова і Максим Знак у суді

"ЄС засуджує тривале кричуще порушення прав людини та основоположних свобод народу Білорусі з боку режиму в Мінську. ЄС також підтверджує свої вимоги негайного та безумовного звільнення усіх політичних в'язнів у Білорусі (кількість яких перевищила 650), включно з пані Колесниковою та паном Знаком, журналістів і всіх людей, які перебувають за ґратами за здійснення своїх прав", - заявив речник Євросоюзу. Стано додав, що ЄС продовжить просувати свої зусилля з притягнення до відповідальності представників білоруської влади за жорстокі репресії.

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Нагадаємо, що білоруська музикантка Марія Колесникова, котра 12 років жила у Штутгарті, у 2020 році повернулася до Білорусі та стала координаторкою штабу опозиціонера Віктора Бабарика, який намагався балотуватися у президенти. Після його арешту Колесникова, разом зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало стала однією з ключових фігур протестів проти Олександра Лукашенка. Колесникову затримали 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні.