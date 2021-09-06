ЄС вимагає негайно звільнити Марію Колесникову та Максима Знака

Євросоюз вважає необґрунтованими обвинувачення, за якими Марії Колесниковій і Максиму Знаку присудили 11 та 10 років ув'язнення. Брюссель закликав владу Білорусі зсвільнити політичних в'язнів.
Після винесення Мінським обласним судом вироків одним з лідерів білоруських протестів Марії Колесниковій і Максиму Знаку, Євросоюз виступив з вимогою негайно звільнити обох політв'язнів. Про це йдеться у заяві, зробленій речником ЄС із зовнішньополітичних питань Петером Стано. Її опублікували у понеділок, 6 вересня.
У своїй заяві Стано назвав Колесникову "символом руху за демократичну Білорусь", а Знака - "видатним юристом". Речник наголосив, що обвинувачення, за яким Колесниковій присудили 11 років колонії, а Знаку - 10 років колонії - є "необґрунтованими". Ідеться про "змову з ціллю захоплення державної влади неконституційним шляхом", "заклики до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці" та "створення екстремістського формування та керування ним".
"ЄС засуджує тривале кричуще порушення прав людини та основоположних свобод народу Білорусі з боку режиму в Мінську. ЄС також підтверджує свої вимоги негайного та безумовного звільнення усіх політичних в'язнів у Білорусі (кількість яких перевищила 650), включно з пані Колесниковою та паном Знаком, журналістів і всіх людей, які перебувають за ґратами за здійснення своїх прав", - заявив речник Євросоюзу. Стано додав, що ЄС продовжить просувати свої зусилля з притягнення до відповідальності представників білоруської влади за жорстокі репресії.
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Нагадаємо, що білоруська музикантка Марія Колесникова, котра 12 років жила у Штутгарті, у 2020 році повернулася до Білорусі та стала координаторкою штабу опозиціонера Віктора Бабарика, який намагався балотуватися у президенти. Після його арешту Колесникова, разом зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало стала однією з ключових фігур протестів проти Олександра Лукашенка. Колесникову затримали 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні.