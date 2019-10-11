ЄС виділить 26 мільйонів євро на підтримку фермерів в Україні

Євросоюз спрямує 26 мільйонів євро на розвиток сільського господарства в Україні. Відповідну угоду у вівторок, 28 січня, підписали єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї та віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент DW.

Ціль угоди - сприяти інклюзивному та конкурентоспроможному сільському господарству шляхом підтримки малих і середніх фермерських господарств. Задля цього кошти ЄС будуть спрямовані на грантові програми для малих фермерських господарств.

Також гроші підуть на підтримку земельної реформи. Йдеться зокрема про об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, а також про інституційні реформи у сфері розвитку сільських територій.

Підписання відбулося на полях засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яка у вівторок відбулася у Брюсселі. Українську делегацію очолює прем'єр Олексій Гончарук. Він провів зустрічі з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.