 ЄС виділить 26 мільйонів євро на підтримку фермерів в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.01.2020

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Економіка

ЄС виділить 26 мільйонів євро на підтримку фермерів в Україні

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні. 26 мільйонів євро мають піти зокрема на грантові програми для малих фермерських господарств.

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні

Євросоюз спрямує 26 мільйонів євро на розвиток сільського господарства в Україні. Відповідну угоду у вівторок, 28 січня, підписали єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї та віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент DW.

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На шостому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 28 січня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та інші члени української делегаціями обговорять з лідерами Євросоюзу ситуацію на Донбасі та в Криму. (26.01.2020)

Україна має великі плани на 2020 рік щодо відносин із ЄС. Київ, зокрема, хоче досягти так званого промислового і митного безвізу. У Брюсселі загалом не проти перегляду угоди про асоціацію, але дуже обережні в деталях. (19.12.2019)

Ціль угоди - сприяти інклюзивному та конкурентоспроможному сільському господарству шляхом підтримки малих і середніх фермерських господарств. Задля цього кошти ЄС будуть спрямовані на грантові програми для малих фермерських господарств.

Також гроші підуть на підтримку земельної реформи. Йдеться зокрема про об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав, а також про інституційні реформи у сфері розвитку сільських територій.

Підписання відбулося на полях засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яка у вівторок відбулася у Брюсселі. Українську делегацію очолює прем'єр Олексій Гончарук. Він провів зустрічі з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Докладно

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні

ЄС спрямує 26 мільйонів євро на підтримку фермерів в Україні

Євросоюз підписав з Україною угоду про підтримку сільcьского господарства в країні.  

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