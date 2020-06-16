ЄС без слів. Як коронавірус змінив роботу перекладачів у Брюсселі

"Ārštata tulki sāk klaiņot par solidaritāti", - для більшості членів Європейської Комісії це речення було б абсолютно незрозумілим, якби не робота Зігмундса Штейнса. "Самозайняті перекладачі закликають до солідарності", - значать ці слова у перекладі. Штейнс є самозайнятим перекладачем з латвійської на англійську у європейських інституціях Брюсселя. Такі перекладачі є непомітною основою європейської багатомовності, перекладаючи одночасно усіма 24-ма офіційними мовами ЄС.

Робота припинилася раптово

Відтоді як особисті зустрічі призупинились через заборону подорожей та заходи соціального дистанціювання, Штейнс втратив усі свої замовлення від ЄС. Зазвичай близько 1500 самозайнятих перекладачів роблять близько половини перекладів під час інтенсивних пленарних тижнів. Ті ж нечасті заходи, які у часи коронавірусу відбуваються онлайн, повністю забирають собі штатні перекладачі. Самозайняті спеціалісти раптом залишилися без замовлень, а значить - джерела доходів, і тепер не знають, що їм готує майбутнє у недешевому для життя Брюсселі. За оцінками Єврокомісії, зараз існує потреба лише у 20 відсотках від звичайних обсягів перекладацької роботи.

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Зігмундс Штейнс, самозайнятий перекладач Європарламенту

Тепер Штейнс має безпомічно чекати, коли він зможе повернутися у свою перекладацьку кабіну: "Я живу зараз на те, що заробив завдяки тим чотирьом замовленням, які в мене були з січня до травня цього року. І я вже зараз знаю, що не зможу сплатити за оренду житла у цьому місяці". Він та його колеги вимагають солідарності, але європейські інституції поки не сильно переймаються тим, аби підтримати армію самозайнятих працівників, які на них працюють. Речник ЄС з питань бюджету та людських ресурсів Балаш Уйварі заявив, що Єврокомісія платила за чинними контрактами до кінця травня цього року, аби допомогти перекладачам протриматися на піку кризи. Але з червня вони мають повністю покладатися на власні сили.

Елізабет Деррер із плакатом протесту

Елізабет Деррер (Elisabeth Dörrer) від цього особливо постраждала: "Я втратила 90 відсотків моєї роботи". Вже 29 років вона є однією з тих, кого чує в навушниках Анґела Меркель (Angela Merkel), - вона синхронно перекладає з шістьох мов німецькою під час самітів ЄС та зустрічей на високому рівні. Вона також надіслала свій заклик про допомогу до комісара ЄС з бюджетних питань Йоганнеса Гана (Johannes Hahn). Його підписали більше 600 її колег. Але до сьогодні Деррер не отримала жодної відповіді.

Пропозиція ЄС - "кишенькові гроші"

У цій непростій ситуації Міжнародна профспілка перекладачів (AIIC) взяла на себе переговори із європейськими інституціями. Але у підсумку перекладачі отримали мінімальну пропозицію, яка не залишала вибору. "Проблема полягала у тому, що нібито перемовини насправді ними не були", - розповідає членкиня профспілки Сильвія Пуіт Фегелін. ЄС пропонує одноразову виплату у 1300 євро "чистими", які самозайняті перекладачі потім муситимуть відпрацювати на заходах протягом трьох днів, коли робота у Брюсселі повернеться до норми. Але коли це станеться, ніхто не знає. Повернення до нормальної перекладацької роботи може не відбутися навіть до січня 2021 року.

Після десятків років роботи перекладачі обурені такою неприйнятною пропозицією. При цьому саме ЄС, який намагається подавати себе як захисника соціальних прав, обходиться зі своїми самозайнятими працівниками так погано, фактично не допомагаючи їм врятуватися від падіння у економічну безодню. "Я відхилила цю пропозицію, бо відчула себе приниженою", - сказала Деррер, але багато її колег вважають так само. Вони вимагають рішення за прикладом деяких держав ЄС, де самозайняті працівники отримають місячні доплати. Але є й надія на покращення ситуації. Єврокомісія працює над тим, аби створити технічні передумови для багатомовного перекладу онлайн-засідань у дистанційному режимі, заявив Балаш Уйварі. Якщо це буде зроблено, самозайняті перекладачі знову зможуть отримати доступ до замовлень у найближчі місяці.

За цими скляними шибками перекладачі працюють у Європарламенті

Напружена та важка робота

Той, хто хоче перекладати для ЄС, потребує одразу кілька вищих освіт та має постійно працювати над своїми знаннями та навичками. Деррер розповідає, що вона додатково бере три місяці неоплачуваної "відпустки" щороку, аби й далі поглиблювати свої мовні знання. Це стосується, зокрема, постійного вивчення маси професійних термінів, які з'являються у робочих мовах перекладача. Коли лідери урядів сперечаються щодо бюджету ЄС, перекладачі мусять знати що значить MFF (multiannual financial framework, або багаторічні фінансові рамки. - Ред.) кожною з мов. А засідання у Європейському суді вимагають всебічних знань юридичної лексики.

Перекладачі мусять дбати про те, аби кожен присутній усе розумів, а лідери держав та урядів могли говорити рідною мовою. Тому, коли італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте під час боротьби за нову допомогу на тлі епідемії коронавірусу починає лаятися, перекладач мусить якомога швидше дослівно це перекладати.

На межі зникнення через коронавірус

Ханна Гарсія Ланда також має претензії до ЄС

"(Європейська. - Ред.) Комісія заохотила нас сюди переїхати, віддати наших дітей у брюссельські школи, але не переймається через те, який соціальний статус ми маємо", - каже Ханна Гарсія Ланда, перекладачка з кабіни французької мови, яка працює на Єврокомісію з 1994 року. Вона почала працювати у Брюсселі "лише" з трьома мовами, але пізніше вивчила ще нідерландську. Сам ЄС заохочує перекладачів опановувати інші мови. Багато років тому вона вирішила переїхати до Брюсселя, аби бути "привабливішою для ЄС", розповідає 52-річна перекладачка.

"Від нас очікують, що ми перечекаємо кризу і потім знову візьмемося за роботу, коли все закінчиться. Але багато колег вже залишать Брюссель до того моменту, бо збанкрутіють", - розповідає Деррер, яка зараз живе за рахунок своїх заощаджень для пенсії. Але у програмі фінансової допомоги через пандемію COVID-19, яку зараз готує ЄС, перекладачі вбачають приклад подвійних стандартів. "750 мільярдів підуть на тих, кого криза зачепила найбільше, але нам нічого не залишиться? Ми громадяни ЄС", - жаліється Елізабет Деррер.