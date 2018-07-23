 ЄСПЛ - уряду Росії: Сенцову мають забезпечити лікування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄСПЛ - уряду Росії: Сенцову мають забезпечити лікування

Європейський суд з прав людини ухвалив забезпечувальний захід, в якому закликав Росію забезпечити Олегу Сенцову необхідне лікування у медичному закладі. Суд просить режисера припинити голодування.

Демонстрація на підтримку Олега Сенцова в Києві (архівне фото)

Демонстрація на підтримку Олега Сенцова в Києві (архівне фото)

Європейський суд з прав людини у середу, 25 липня, ухвалив застосування тимчасового забезпечувального заходу в справі ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. У цьому рішенні ЄСПЛ вказав уряду Росії, що "Сенцов невідкладно має отримати у медичній установі лікування, яке відповідає його стану". Про це йдеться у прес-релізі ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини також висловив прохання до Олега Сенцова припинити голодування і "прийняти будь-яке лікування, спрямоване на порятунок життя".

DW.COM

Олег Сенцов не орієнтується в датах. Режисер пішов на компроміс із лікарями, повідомив його адвокат уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій. (19.07.2018)

"Похорону не буде, не дочекаєтеся", - заявила двоюрідна сестра Олега Сенцова про стан його здоров'я. Так вона прокоментувала поширену ЗМІ раніше інформацію. (24.07.2018)

Ігноруючи протестне голодування Сенцова, Москва притягує до теми політв'язнів у РФ дедалі більшу увагу світової спільноти. Рано чи пізно Путіну доведеться надати пояснення, пише Сергій Руденко. (06.07.2018)

Згідно з правилом 39 регламенту ЄСПЛ, суд має право застосувати тимчасові забезпечувальні заходи щодо держав, які підписали  Європейську конвенцію з прав людини. Такі тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках, коли суд вбачає "реальний ризик незворотної шкоди" життю чи здоров'ю заявника.

24 липня адвокат Олега Сенцова звернувся до ЄСПЛ з проханням застосувати правило 39 щодо медичного лікування свого підзахисного. 

Нагадаємо, що громадянина України Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у начебто підготовці терактів на півострові та створенні в Криму осередку забороненого в Росії "Правого сектора". У 2015 році у РФ Сенцова засуджено до 20 років позбавлення волі.

Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити "всіх українських політв'язнів", які перебувають у Росії.

Дивитись відео 01:26
Now live
01:26 хв

Справа Сенцова: євродепутати вимагають негайного звільнення (15.06.2018)

DW.COM

Українські політв'язні в Росії

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW. (23.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Справа Сенцова: євродепутати вимагають негайного звільнення (15.06.2018)  

Також за темою

default

Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея) 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.

Rostow am Don Oleg Senzow Gerichtsverhandlung

Денісова просить інформацію про стан здоров'я Сенцова 20.07.2018

До радника президента РФ Путіна Михайла Федотова звернулася уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з метою отримати інформацію про стан здоров'я Олега Сенцова.

Russland, Filmemacher Oleg Sentsov vor Gericht

Понад 50 українських митців закликали Сенцова припинити голодування 25.07.2018

Українські митці та громадські діячі написали листа Олегу Сенцову, в якому просять його припинити голодування, що триває вже понад 70 днів

Докладно

Месут Езіл розлучився з німецькою збірною

DFB може лише програти

Ситуація навколо Езіла кидає тінь на прагнення ФРН отримати право на проведення ЧЄ з футболу, пише Йоша Вебер.  

МВФ

Reuters: МВФ підтримує законодавство про антикорупційний суд

Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  