ЄСПЛ - уряду Росії: Сенцову мають забезпечити лікування

Європейський суд з прав людини ухвалив забезпечувальний захід, в якому закликав Росію забезпечити Олегу Сенцову необхідне лікування у медичному закладі. Суд просить режисера припинити голодування.
Європейський суд з прав людини у середу, 25 липня, ухвалив застосування тимчасового забезпечувального заходу в справі ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. У цьому рішенні ЄСПЛ вказав уряду Росії, що "Сенцов невідкладно має отримати у медичній установі лікування, яке відповідає його стану". Про це йдеться у прес-релізі ЄСПЛ.
Європейський суд з прав людини також висловив прохання до Олега Сенцова припинити голодування і "прийняти будь-яке лікування, спрямоване на порятунок життя".
Згідно з правилом 39 регламенту ЄСПЛ, суд має право застосувати тимчасові забезпечувальні заходи щодо держав, які підписали Європейську конвенцію з прав людини. Такі тимчасові заходи застосовуються лише у виняткових випадках, коли суд вбачає "реальний ризик незворотної шкоди" життю чи здоров'ю заявника.
24 липня адвокат Олега Сенцова звернувся до ЄСПЛ з проханням застосувати правило 39 щодо медичного лікування свого підзахисного.
Нагадаємо, що громадянина України Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у начебто підготовці терактів на півострові та створенні в Криму осередку забороненого в Росії "Правого сектора". У 2015 році у РФ Сенцова засуджено до 20 років позбавлення волі.
Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити "всіх українських політв'язнів", які перебувають у Росії.