 ЄСПЛ розпочав слухання у справі щодо анексії Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

ЄСПЛ розпочав слухання у справі щодо анексії Криму

Європейський суд з прав людини розпочав слухання у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини у Криму після анексії півострова.

Зала засідань Європейського суду з прав людини

Зала засідань Європейського суду з прав людини

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в середу, 11 вересня, розпочала слухання у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини у Криму, повідомляє кореспондент DW зі Страсбурга.

DW.COM

Позивачі до Європейського суду з прав людини із Донецької та Луганської областей і анексованого Криму скаржаться головним чином не невиконання рішень національних судів. (03.08.2017)

Київ подав до ЄСПЛ позов через порушення прав "в'язнів Кремля". Зважаючи на критичний стан здоров'я деяких з них Україна просить суд невідкладно приступити до розгляду позову і розраховує на нові санкції проти Москви. (13.08.2018)

Початкова заява України була подана 13 березня 2014 року. Уряд України стверджує, що ще з лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України.

"Йдеться про порушення низки статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включаючи право на життя, свободу слова і пересування", – зазначається у пресрелізі суду. Українську позицію у суді представлятиме заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина. Минулого тижня Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Ліщини з посади з 13 вересня. 

На розгляді Європейського суду з прав людини наразі перебувають ще понад п'ять тисяч позовів громадян, пов'язаних з подіями в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

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Цивільні заручники сепаратистів домагаються компенсацій у ЄСПЛ (26.08.2016)

 

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