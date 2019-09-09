ЄСПЛ розпочав слухання у справі щодо анексії Криму

Велика палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в середу, 11 вересня, розпочала слухання у справі "Україна проти Росії" щодо порушень прав людини у Криму, повідомляє кореспондент DW зі Страсбурга.

Початкова заява України була подана 13 березня 2014 року. Уряд України стверджує, що ще з лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України.

"Йдеться про порушення низки статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включаючи право на життя, свободу слова і пересування", – зазначається у пресрелізі суду. Українську позицію у суді представлятиме заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина. Минулого тижня Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Ліщини з посади з 13 вересня.

На розгляді Європейського суду з прав людини наразі перебувають ще понад п'ять тисяч позовів громадян, пов'язаних з подіями в анексованому Росією Криму та на Донбасі.