 ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу Сенцова проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу Сенцова проти Росії

Олег Сенцов у своїй скарзі стверджує, що Росія порушила дві статті Конвенції про захист прав людини. Йдеться про заборону катувань і право на свободу та безпеку.

Акція на підтримку Сенцова, Київ

Акція на підтримку Сенцова, Київ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду позов засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив у месенджері Telegram керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков. "ЄСПЛ комунікував справу Олега Сенцова", - написав Чиков у четвер, 4 жовтня. За його словами, суд ув'язав скаргу Сенцова зі справою "Україна проти Росії", яка стосується незаконної анексії Криму.

У поданій до ЄСПЛ скарзі Сенцов стверджує, що стосовно нього з боку російської влади мало місце порушення статті 3 (заборона катувань), статті 5 (право на свободу і безпеку) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

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Письменник Джонатан Літтель вважає, що рішення президента Росії Володимира Путіна ґрунтуються на його розумінні політичної ціни. Це стосується й голодування українського режисера Олега Сенцова. (30.09.2018)

Як зазначено в повідомленні ЄСПЛ, уряду Росії запропоновано до 16 січня 2019 року представити свої зауваження щодо прийнятності та суті справи. Водночас в ЄСПЛ повідомили, що судовий розгляд за позовом Сенцова відкладено до результатів розгляду справи "Україна проти Росії", передає агентство "Інтерфакс".

20 років позбавлення волі

Українського режисера Олега Сенцова у серпні 2015 року було засуджено в РФ до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні на території анексованого Росією півострова Крим терористичної організації. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.

У Москві та інших містах неодноразово проходили акції на підтримку Сенцова. Українські, російські та зарубіжні діячі культури виступали з вимогами звільнити режисера та інших політичних в'язнів.

У середині серпня комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі відхилила два прохання про помилування режисера - від його матері Людмили Сенцової і від архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Сенцов повинен сам звернутися з проханням про помилування.

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