 ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС

Суд у Страсбурзі дійшов висновку, що права Ходорковського і Лебедєва порушені. Утім, він відмовився визнати, що ця справа є політично мотивованою.

ЄСПЛ постановив, що було порушено право на справедливий суд Ходорковського і Лебедєва, але переслідування не було політично мотивованим

ЄСПЛ вирішив, що було порушено право на справедливий суд Ходорковського і Лебедєва, але переслідування не було політично мотивованим

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) опублікував на своєму сайті у вівторок, 14 січня, рішення за скаргами Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва на кримінальне переслідування по другій справі щодо компанії ЮКОС. Суд вирішив, що було порушено право на справедливий суд, але переслідування не було політично мотивованим.

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Якщо Росія не заплатить 50 мільярдів доларів, рішення Гаазького третейського суду виконуватимуть примусово. DW з'ясовувала, яке майно можуть описати німецькі судові виконавці. (24.10.2014)

Третейський суд в Гаазі визнав, що Росія має сплатити колишнім власниками нафтового концерну ЮКОС компенсацію у розмірі 50 мільярдів доларів США. Такий вирок суд оголосив у понеділок, 28 липня. (28.07.2014)

Таким чином, суд визнав порушення 6, 7 і 8 статей Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Крім того, ЄСПЛ не призначив грошові компенсації Ходорковському і Лебедєву.

Це рішення обумовлено в постанові тим, що "встановлення порушення само собою є достатньою справедливою компенсацією моральної шкоди, заподіяної заявникам".

У свою чергу, Михайло Ходорковський в своєму коментарі наголошує, що заявники не просили грошової компенсації у скарзі.

У другій справі щодо компанії ЮКОС в 2010 році ексглаву компанії Михайла Ходорковського і колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва засудили на 14 років позбавлення волі за сукупністю з вироком, винесеним в ході попереднього процесу (за несплату податків).

Друга справа будувалася на звинуваченні в розкраданні 200 мільйонів тонн нафти і спробі легалізації виручки з їхнього продажу. Термін був знижений через апеляцію, а в грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін помилував Ходорковського.

У попередніх рішеннях у справі щодо компанії ЮКОС ЄСПЛ так само не визнавав політичної мотивації, але підтверджував порушення прав заявників на справедливий судовий розгляд. 

Дивитись відео 17:22

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