 ЄСПЛ зобов′язав Україну виплатити Нелі Штепі 3600 євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

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ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Нелі Штепі 3600 євро

Ексочільниця Слов'янська Неля Штепа виграла справу проти України у Європейському суді з прав людини. Суд зобов'язав Україну виплатити їй 3600 євро.

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити Нелі Штепі 3600 євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити Нелі Штепі 3600 євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити обвинуваченій у сепаратизмі колишній очільниці Слов'янська Нелі Штепі 3600 євро, відповідне рішення опубліковане на сайті суду у четвер, 24 жовтня.

Судді ЄСПЛ дійшли до висновку, що Україна має сплатити Штепі 2600 євро як компенсацію за порушене право та ще тисячу євро за судові витрати.

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Під час спецоперації в Краматорську обійшлося без жертв. Мер Слов'янська запевнила, що міліція не перейшла на бік сепаратистів. (15.04.2014)

Суд визнав, що відносно колишньої очільниці Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини. Вони стосувалися пункту 3 статті 5 Європейської конвенції з прав людини та пункту 1 статті 6 цієї ж конвенції щодо необґрунтовано тривалого її попереднього ув'язнення та кримінального провадження. Україна повинна виплатити ці гроші протягом наступних трьох місяців.

Раніше у своєму позові Штепа вимагала, щоб ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити їй 8650 євро матеріальної шкоди та ще 30 тисяч євро нематераільної шкоди. Також захист Штепи вимагав ще 21450 євро виплат за судові витрати. Однак суд визнав ці вимоги необґрунтованими.

Нагадаємо, Штепу арештували  у 2014 році. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи організації) . Зокрема, як повідомлялося, вона публічно закликала президента РФ Володимира Путіна увійти в Слов'янськ. Згодом вона себе виправдовувала тим, що робила це через погрози.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області направив матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського районного суду міста.  

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