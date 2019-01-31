ЄСПЛ зобов'язав Москву сплатити Тбілісі 10 мільйонів євро за депортацію грузинів

Росія має сплатити Грузії 10 мільйонів євро компенсації за моральну шкоду через масову депортацію грузинських громадян у 2006 році. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) в четвер, 31 січня. Ця сума має бути розподілена серед близько 1500 жертв, яких вдалося точно ідентифікувати. Стосовно них Росія порушила кілька статей Європейської конвенції з прав людини, вирішили в суді, повідомляє агенція dpa.

Ще в липні 2014 року ЄСПЛ ухвалив рішення про компенсацію по суті міждержавної скарги "Грузія проти Росії". Але його виконання було відкладене. Грузія стверджувала, що з вересня 2006 до кінця січня 2007 року в Росії було затримано та вислано понад 4600 грузинів. Росія називала інші цифри. Причиною кризи між державати стало затримання в Тбілісі чотирьох російських офіцерів, яких звинуватили у шпигунстві.

Суд присудив виплатити депортованим по 2 тисячі євро, а незаконно ув'язненим - ще від 10 до 15 тисяч. Кошти Москва має сплатити упродовж трьох місяців.

Тим часом міністерство юстиції Росії 31 січня заявило, що в питанні виплати компенсації згідно з постановою ЄСПЛ буде керуватися гарантіями Тбілісі про справедливий розподіл цих коштів. Крім того, як повідомила прес-служба міністерства, Москва візьме до уваги відсутність до сьогодні прямих дипломатичних відносин між Росією і Грузією. В російському міністерстві також висловили задоволення стосовно того, що суд відмовив Грузії у стягненні близько 70 мільйонів євро, а також взяв для розрахунків дані російської сторони щодо кількості постраждалих, скоротивши її до 1500.

Скарги держав одна проти одної не часто розглядають у ЄСПЛ, зазначає агентство dpa. Суд лише вдруге виносить рішення у подібній справі. Наразі на розгляді перебувають ще два позови Грузії проти Росії. В одному з них ідеться про зловживання щодо цивільного населення після так званої п'ятиденної війни в Південній Осетії у 2008 році.