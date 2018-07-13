ЄСПЛ засудив РФ за "неефективне розслідування" вбивства Політковської

Влада Росії виявила і засудила виконавців і організаторів вбивства Політковської, але так і не знайшла його замовників, заявив ЄСПЛ. Російська держава має сплатити родичам журналістки 20 тисяч євро.
Російська влада не провела ефективного розслідування вбивства журналістки Анни Політковської, не знайшовши його замовників. Про це заявив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі. Згідно з висновком ЄСПЛ, не знайшовши замовників вбивства, Росія порушила статтю 2-гу Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод ("Право на життя"). У вівторок, 17 липня суд зобов'язав Росію виплатити родичам Політковської 20 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди.
Розслідування затягнуте без переконливих причин
Російська держава не виконала своїх зобов'язань в рамках конвенції про ефективність і тривалість розслідувань, не провівши адекватного і негайного розслідування, наголосив суд. На думку суддів, розслідування справи було затягнуто без переконливих поважних причин. Разом з тим в заяві наголошується, що розслідування призвело до конкретних результатів, і за його підсумками були засуджені організатори та виконавці вбивства.
Заявниками у справі про вбивство Анни Політковської виступали її мати Раїса Мазепа, сестра Олена Кудімова, а також діти журналістки Віра та Ілля Політковські. Скарга була подана ще в 2007 році і згодом неодноразово доповнювалася з урахуванням двох судових процесів у Росії.
Реакція мін'юсту РФ
У відповідь на рішення ЄСПЛ міністерство юстиції РФ пообіцяло в передбачений термін вирішити питання про те, чи буде його оскаржувати. "Постанова ЄСПЛ за скаргою "Мазепа та інші проти Російської Федерації" не набула чинності і може бути оскаржена мін'юстом Росії в тримісячний термін", - цитує "Інтерфакс" заяву відомства.
При цьому в прес-службі відомства наголосили, що ЄСПЛ констатував "відчутні результати" розслідування, на підставі яких були засуджені особи, безпосередньо відповідальні за вчинення злочину.
У червні 2015 Московський міський суд визнав уродженців Чечні Лом-Алі Гайтукаєва і Рустама Махмудова винними в організації вбивства оглядача "Нової газети" Анни Політковської і засудив їх до довічного ув'язнення. В цілому по цій справі були засуджені п'ятеро осіб. Замовника злочину досі не встановлено. У червні 2017 року Гайтукаєв помер у Вологодській колонії.
Анна Політковська була застрелена 7 жовтня 2006 року в під'їзді свого будинку в Москві.