ЄСПЛ засудив РФ за "неефективне розслідування" вбивства Політковської

Російська влада не провела ефективного розслідування вбивства журналістки Анни Політковської, не знайшовши його замовників. Про це заявив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі. Згідно з висновком ЄСПЛ, не знайшовши замовників вбивства, Росія порушила статтю 2-гу Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод ("Право на життя"). У вівторок, 17 липня суд зобов'язав Росію виплатити родичам Політковської 20 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди.

Розслідування затягнуте без переконливих причин

Російська держава не виконала своїх зобов'язань в рамках конвенції про ефективність і тривалість розслідувань, не провівши адекватного і негайного розслідування, наголосив суд. На думку суддів, розслідування справи було затягнуто без переконливих поважних причин. Разом з тим в заяві наголошується, що розслідування призвело до конкретних результатів, і за його підсумками були засуджені організатори та виконавці вбивства.

Заявниками у справі про вбивство Анни Політковської виступали її мати Раїса Мазепа, сестра Олена Кудімова, а також діти журналістки Віра та Ілля Політковські. Скарга була подана ще в 2007 році і згодом неодноразово доповнювалася з урахуванням двох судових процесів у Росії.

Реакція мін'юсту РФ

У відповідь на рішення ЄСПЛ міністерство юстиції РФ пообіцяло в передбачений термін вирішити питання про те, чи буде його оскаржувати. "Постанова ЄСПЛ за скаргою "Мазепа та інші проти Російської Федерації" не набула чинності і може бути оскаржена мін'юстом Росії в тримісячний термін", - цитує "Інтерфакс" заяву відомства.

При цьому в прес-службі відомства наголосили, що ЄСПЛ констатував "відчутні результати" розслідування, на підставі яких були засуджені особи, безпосередньо відповідальні за вчинення злочину.

У червні 2015 Московський міський суд визнав уродженців Чечні Лом-Алі Гайтукаєва і Рустама Махмудова винними в організації вбивства оглядача "Нової газети" Анни Політковської і засудив їх до довічного ув'язнення. В цілому по цій справі були засуджені п'ятеро осіб. Замовника злочину досі не встановлено. У червні 2017 року Гайтукаєв помер у Вологодській колонії.

Анна Політковська була застрелена 7 жовтня 2006 року в під'їзді свого будинку в Москві.