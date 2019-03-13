ЄСПЛ вимагає від РФ покращити захист жінок від домашнього насильства

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 9 липня, ухвалив рішення за позовом до РФ однієї громадянки цієї країни, яка протягом кількох років зазнавала насильства й переслідування з боку колишнього партнера. Текст ухвали суду в Страсбурзі вказує на те, що Російська Федерація докладає замало зусиль для захисту жінок від домашнього насильства.

Зокрема в ухвалі ЄСПЛ наголошується, що зазначена росіянка неодноразово зверталася в поліцію, однак правоохоронці здебільшого ігнорували її заяви, попри те, що окремі з них подавалися разом з зафіксованими медичними доказами отриманих тілесних ушкоджень.

У справі, яка лягла в основу позову, жінка розлучилася з партнером у 2015 році після одного року стосунків. Чоловік не погоджувався з розривом. Під час однієї із сварок він вдарив жінку, яка на той момент була вагітна, так сильно, що їй довелося зробити аборт. Після того, як вона переїхала до Москви, чоловік переслідував її і викрав, щоб змусити її знову жити з ним. Згодом він постійно стежив за позивачкою.

Хоч поліція й допитала винуватця та провела кілька "дослідчих перевірок", але відмовилася порушувати кримінальну справу, виснувавши, що жодного правопорушення скоєно не було.

Лише 2018 року російські правоохоронці розпочали розслідування дій чоловіка. Вони стосувалися оприлюднення ним фотографій жінки без її згоди. Але це розслідування теж завершилося без покарання зловмисника.

У рішенні ЄСПЛ закликав також Росію ухвалити відповідні поправки до законів, щоб ефективніше запобігати випадкам домашнього насильства і посилити кримінальне переслідування винних у таких злочинах. Росія - одна з небагатьох країн-членів Ради Європи, де немає достатнього правового захисту у цих питаннях. В ЄСПЛ вказали на бездіяльність російської щодо ухвалення відповідного законодавства.

20 тисяч євро компенсації

Самій жінці, котра з 2018 року змінила своє прізвище та ім'я та чиї нинішнє місце проживання невідоме, суд присудив компенсацію обсягом 20 тисяч євро.

Тим часом у пресслужбі мін'юсту Росії повідомили, що з 2010 по 2028 рік у ЄСПЛ надійшло загалом шість скарг від росіянок, які зазнали домашнього насильства, передає агенція новин "Інтерфакс".

Нагадаємо, в якості одного з головних аргументів на користь нещодавнього рішення про поверненя делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та подальшого членства РФ у Раді Європи вказувалася можливість у такому разі розгляду скарг російських громадян щодо порушення їхніх прав у ЄСПЛ.

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