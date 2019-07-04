ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення прав п'ятьох колишніх українських чиновників, звільнених за законом "Про очищення влади" (люстрацію), прийнятим 2014 року внаслідок Євромайдану. Про це йдеться у висновку суду, оприлюдненому у четвер, 17 жовтня.

Ідеться про колишнього заступника начальника управління кадрів Генеральної прокуратури України В'ячеслава Поляха, ексспівробітника головного управління міністерства доходів і зборів в Миколаївській області Дмитра Басалаєва, колишнього заступника прокурора Чернігівської області Олександра Яся, колишнього начальника податкової інспекції в Яремче Івано-Франківської області Романа Якубовського та ексзаступника начальника управління Олександрівської райадміністрації Донецької області Сергія Бондаренка.

Усі вони були звільнені в рамках закону про люстрацію та безуспішно оскаржували своє звільнення в українських судах. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення статті Європейської конвенції з прав людини щодо права на справедливий суд у зв'язку із занадто тривалим розглядом справ колишніх чиновників в Україні. Також було встановлено порушення статті конвенції щодо права на повагу до приватного та сімейного життя.

Згідно з рішенням суду, Україна має виплатити кожному позивачу по п'ять тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Суд також присудив 1,5 тисячі євро Поляху і по 300 євро всім іншим заявникам на відшкодування судових витрат.

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення позивачів тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом понад одного року за часів президентства Віктора Януковича або в Комуністичній партії до 1991 року. Суд також додав, що не було взято до уваги конкретні дії зазначених чиновників і встановлено їхню причетність до конкретних антидемократичних рішень.