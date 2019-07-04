 ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

ЄСПЛ визнав порушення прав звільнених за законом про люстрацію в Україні

Європейський суд з прав людини визнав порушення прав п'яти колишніх українських чиновників, звільнених за законом про люстрацію. Суд побачив порушення їхніх прав на справедливий суд та повагу до приватного життя.

ЄСПЛ розглянув справу люстрованих українських чиновників

ЄСПЛ розглянув справу люстрованих українських чиновників

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення прав п'ятьох колишніх українських чиновників, звільнених за законом "Про очищення влади" (люстрацію), прийнятим 2014 року внаслідок Євромайдану. Про це йдеться у висновку суду, оприлюдненому у четвер, 17 жовтня.

DW.COM

У своєму законопроєкті Володимир Зеленський пропонує розширити норми закону про люстрацію на президента, місцевих і народних депутатів, спікера Верховної Ради та на низку виборних посад. (12.07.2019)

Однією з найгостріших тем передвиборчої боротьби стала пропозиція президента Зеленського люструвати тих, хто був при владі за Петра Порошенка. Чому відповідний законопроєкт був лише символічним - у статті DW. (15.07.2019)

Ідеться про колишнього заступника начальника управління кадрів Генеральної прокуратури України В'ячеслава Поляха, ексспівробітника головного управління міністерства доходів і зборів в Миколаївській області Дмитра Басалаєва, колишнього заступника прокурора Чернігівської області Олександра Яся, колишнього начальника податкової інспекції в Яремче Івано-Франківської області Романа Якубовського та ексзаступника начальника управління Олександрівської райадміністрації Донецької області Сергія Бондаренка.

Усі вони були звільнені в рамках закону про люстрацію та безуспішно оскаржували своє звільнення в українських судах. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення статті Європейської конвенції з прав людини щодо права на справедливий суд у зв'язку із занадто тривалим розглядом справ колишніх чиновників в Україні. Також було встановлено порушення статті конвенції щодо права на повагу до приватного та сімейного життя.

Згідно з рішенням суду, Україна має виплатити кожному позивачу по п'ять тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Суд також присудив 1,5 тисячі євро Поляху і по 300 євро всім іншим заявникам на відшкодування судових витрат.

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення позивачів тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом понад одного року за часів президентства Віктора Януковича або в Комуністичній партії до 1991 року. Суд також додав, що не було взято до уваги конкретні дії зазначених чиновників і встановлено їхню причетність до конкретних антидемократичних рішень.

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