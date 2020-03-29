Єрмак подасть заяви до СБУ і ДБР через відео з його братом

Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак у неділю, 29 березня, написав у Facebook, що подасть заяви до Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро України (ДБР) через відео з його братом Денисом Єрмаком.

На цих відео Денис Єрмак обговорює призначення людей на різні посади. Відео опублікував народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос.

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"Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса", - написав Андрій Єрмак.

Глава ОПУ нагадав, що його брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Єрмак наполягає, що він та його родина "чесні і порядні люди" і наголосив, що "нікому не дозволить обливати нас брудом". Також він зазначив, що Лерос перейшов "червоні лінії", "за якими починається моральна деградація особистості".

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