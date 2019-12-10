 Єрмак обговорив з радником Меркель виконання домовленостей паризького саміту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Єрмак обговорив з радником Меркель виконання домовленостей паризького саміту

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив у Берліні виконання домовленостей, досягнутих під час минулорічного саміту "нормандської четвірки" в Парижі, а також питання обміну утримуваними особами.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак (фото з архіву)

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, під час візиту до Берліна зустрівся із зовнішньополітичним радником канцлерки ФРН Яном Гекером (Jan Hecker).

Під час зустрічі Єрмак заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту в Берліні, повідомила пресслужба президента України.

Він також наголосив, що два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб, проведених після паризького саміту є позитивними прикладами того, як домовленості його учасників можуть реалізовуватися. Але, за його словами, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, Криму та у РФ.

Крім того, Єрмак зустрівся із радником канцлерки з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером (Lars-Hendrik Röller). Сторони обговорили питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини. Зокрема, співрозмовники торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційної співпраці. Також вони обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, та можливість участі в ньому канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

Як повідомлялось, 13 травня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який перебуває в списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС, повідомив про переговори щодо врегулювання конфлікту на Сході України, які він нібито провів із помічником Меркель. Учасники консультацій у Берліні "досягли домовленості про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання ситуації", заявив він.

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