Єрмак обговорив з радниками Меркель виконання домовленостей паризького саміту

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, під час візиту до Берліна зустрівся із радником канцлерки з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером (Lars-Hendrik Röller).

Під час зустрічі Єрмак заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту в Берліні, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб, проведених після паризького саміту є позитивними прикладами того, як домовленості його учасників можуть реалізовуватися. Але, за його словами, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, Криму та у РФ.

Окрім того, сторони обговорили питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини. Зокрема, співрозмовники торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційної співпраці. Також вони обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, та можливість участі в ньому канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

Виконання домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі Єрмак обговорив також із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером (Jan Hecker). Крім цього, темою розмови стало співробітництво України з ЄС.

Як повідомлялось, 13 травня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який перебуває в списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС, повідомив про переговори щодо врегулювання конфлікту на Сході України, які він нібито провів із помічником Меркель. Учасники консультацій у Берліні "досягли домовленості про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання ситуації", заявив він.