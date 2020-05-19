 Єрмак обговорив з радниками Меркель виконання домовленостей паризького саміту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Єрмак обговорив з радниками Меркель виконання домовленостей паризького саміту

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив у Берліні виконання домовленостей, досягнутих під час минулорічного саміту "нормандської четвірки" в Парижі, а також питання обміну утримуваними особами.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак (фото з архіву)

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 2 червня, під час візиту до Берліна зустрівся із радником канцлерки з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером (Lars-Hendrik Röller).

Під час зустрічі Єрмак заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту в Берліні, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Він також наголосив, що два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб, проведених після паризького саміту є позитивними прикладами того, як домовленості його учасників можуть реалізовуватися. Але, за його словами, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, Криму та у РФ.

Окрім того, сторони обговорили питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини. Зокрема, співрозмовники торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційної співпраці. Також вони обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, та можливість участі в ньому канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

Виконання домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі Єрмак обговорив також із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером (Jan Hecker). Крім цього, темою розмови стало співробітництво України з ЄС.

Як повідомлялось, 13 травня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який перебуває в списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС, повідомив про переговори щодо врегулювання конфлікту на Сході України, які він нібито провів із помічником Меркель. Учасники консультацій у Берліні "досягли домовленості про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання ситуації", заявив він.

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