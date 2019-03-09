ЄНП призупинила членство партії Віктора Орбана

Лідери Європейської народної партії (ЄНП) у середу, 20 березня, проголосували за призупинення членства в цій групі партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес". За це віддали голоси 190 членів ЄНП, проти проголосували лише троє, передає агенція dpa.

"(Членство - Ред.) "Фідес" буде призупинено, (рішення - Ред.) набирає чинності негайно і до наступних повідомлень за підсумками голосування членів ЄНП", - написав у Twitter голова ЄНП Джозеф Доул. Це рішення означає, що члени угорської партії не зможуть бути присутніми на засіданнях ЄНП, позбавлені права обирати та висувати своїх кандидатів, додав він.

Це підтвердив також голова фракції ЄНП в Європарламенті, кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber). "Це була дуже важка дискусія. ЄНП була чіткою та об'єдналась … щодо необхідності призупинення", - заявив він, цитує агенція AP.

Своєю чергою Віктор Орбан заявив, що він добровільно погодився призупинити членство "Фідес" в ЄНП, щоб уникнути примусового виключення, передає агенція Reuters. Він додав, що комітет ЄНП погодився не виключати "Фідес", а дозволив партії добровільно не брати участь у заходах ЄНП, доки незалежна комісія не завершить огляд щодо верховенства права в Угорщині.

Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни були розміщені плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження. Пізніше Орбан вибачився перед ЄНП за свою антиєвропейську риторику.

До складу ЄНП входять 56 партій. Серед них - німецькі ХДС та ХСС, Forza Italia екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі та інші.