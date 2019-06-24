 Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина

Внаслідок обстрілу з безпілотників саудівського аеропорту Абха загинула одна людина і понад 20 отримали поранення. Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у постачанні хуситам зброї.

Саудівський аеропорт Абха

Саудівський аеропорт Абха

Єменські повстанці-хусити в неділю, 23 червня, обстріляли цивільний аеропорт міста Абха на півдні Саудівської Аравії. Внаслідок обстрілу загинув громадянин Сирії, ще 21 людина отримала поранення, заявили в очолюваній Саудівською Аравією військовій коаліції, повідомляє агентство Reuters.

Раніше хуситський телеканал Al-Masirah повідомив, що авіаудари з безпілотників були завдані по саудівських аеропортах Абха та Джизан. Саудівська Аравія не підтвердила обстріл аеропорту в Джизані. Після атаки повітряний рух в аеропорту Абха було відновлено, повідомив саудівський державний телеканал.

DW.COM

Через два дні після завершення мирних переговорів між ворогуючими сторонами в Ємені у місті Ходейда відновилися бої між проурядовими бійцями та повстанцями-хуситами, та було завдано авіаударів. (16.12.2018)

Попри мирні домовленості, в місті Ходейда під обстріл потрапив конвой Організації Об'єднаних Націй. (17.01.2019)

На тлі загострення ситуації в Перській затоці за останні місяці єменські хусити завдали кілька ударів по містах в Саудівській Аравії. Зокрема, в середині червня було завдано ракетного удару по аеропорту Абха, внаслідок якого постраждали 26 людей. Ер-Ріяд звинуватив Іран у постачанні хуситам зброї, з якої було здійснено атаку на аеропорт. Тегеран та хусити відкинули це звинувачення.

Нагадаємо, що збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч осіб.

Реклама

Докладно

Заворушення у Тбілісі

Заворушення у Тбілісі - урок для Москви

Ставлення влади РФ до сусідів призводить до втрати Москвою впливу на пострадянському просторі, вважає Костянтин Еггерт.  

Туристи на пляжі в Іспанії

Як зміна клімату загрожує туризму в Іспанії

Кліматичні зміни впливають на Іспанію сильніше, ніж на інші європейські країни. DW розбиралася у причинах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  