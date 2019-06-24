Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина

Єменські повстанці-хусити в неділю, 23 червня, обстріляли цивільний аеропорт міста Абха на півдні Саудівської Аравії. Внаслідок обстрілу загинув громадянин Сирії, ще 21 людина отримала поранення, заявили в очолюваній Саудівською Аравією військовій коаліції, повідомляє агентство Reuters.

Раніше хуситський телеканал Al-Masirah повідомив, що авіаудари з безпілотників були завдані по саудівських аеропортах Абха та Джизан. Саудівська Аравія не підтвердила обстріл аеропорту в Джизані. Після атаки повітряний рух в аеропорту Абха було відновлено, повідомив саудівський державний телеканал.

На тлі загострення ситуації в Перській затоці за останні місяці єменські хусити завдали кілька ударів по містах в Саудівській Аравії. Зокрема, в середині червня було завдано ракетного удару по аеропорту Абха, внаслідок якого постраждали 26 людей. Ер-Ріяд звинуватив Іран у постачанні хуситам зброї, з якої було здійснено атаку на аеропорт. Тегеран та хусити відкинули це звинувачення.

Нагадаємо, що збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч осіб.