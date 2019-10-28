ЄК прагне продовження переговорів щодо транзиту російського газу Україною

Європейська Комісія докладає зусиль щодо продовження переговорів у тристоронньому форматі протранзит російського газу через Україну. "Ми продовжуємо наші зусилля на тристоронній основі у рамках цих переговорів щодо газового транзиту", - заявила у вівторок, 5 листопада, офіційна представниця ЄК Міна Андрєєва на брифінгу в Брюсселі, передає агенція "Інтерфакс".

При цьому ЄК не коментує слова міністра енергетики України Олексія Оржеля, який ввечері 4 листопада заявив, що країна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. "Якщо говорити про газ - а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору - ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", - повідомив Оржель в ефірі телеканалу ICTV.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.

Під час четвертого раунду тристоронніх газових переговорів у жовтні заступник голови Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шефчович представив нову пропозицію щодо транзиту російського газу територією України. Зокрема, він пропонує, щоб мінімальні обсяги транзиту були в районі між 40 і 60 мільярдами кубометрів газу, а додаткові - між 22 і 30 мільярдами кубометрів. Пропонована тривалість контракту не змінилася - мінімум десять років.

Москва ж хоче домовитися з Києвом одразу щодо всіх питань, що стосуються газу. Йдеться про судові спори у Стокгольмському арбітражі та рішення Антимонопольного комітету України, який у 2016 році наклав на "Газпром" штраф у розмірі близько шести мільярдів доларів США. Крім того, Росія хоче домовитися про постачання газу Україні у пакеті з транзитом.

Українську сторону ця пропозиція не влаштувала. За словами Оржеля, транзит газу до ЄС "не зв'язаний з питаннями інших пакетних домовленостей", а інші питання мають вирішуватися у двосторонньому форматі між "Газпромом" і "Нафтогазом". Він наголосив, що Україна готова купувати газ у Росії, але лише на вигідних для обох сторін умовах та за конкурентною ціною.