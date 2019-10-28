 ЄК прагне продовження переговорів щодо транзиту російського газу Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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ЄК прагне продовження переговорів щодо транзиту російського газу Україною

Єврокомісія прагне продовження тристоронніх переговорів про транзит російського газу через Україну. Раніше міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Київ готовий до припинення транзиту з 2020 року.

Дія чинного контракту на транзит газу завершується цього року

Дія чинного контракту на транзит газу завершується цього року

Європейська Комісія докладає зусиль щодо продовження переговорів у тристоронньому форматі протранзит російського газу через Україну. "Ми продовжуємо наші зусилля на тристоронній основі у рамках цих переговорів щодо газового транзиту", - заявила у вівторок, 5 листопада, офіційна представниця ЄК Міна Андрєєва на брифінгу в Брюсселі, передає агенція "Інтерфакс".

При цьому ЄК не коментує слова міністра енергетики України Олексія Оржеля, який ввечері 4 листопада заявив, що країна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. "Якщо говорити про газ - а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору - ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", - повідомив Оржель в ефірі телеканалу ICTV.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.

Під час четвертого раунду тристоронніх газових переговорів у жовтні заступник голови Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шефчович представив нову пропозицію щодо транзиту російського газу територією України. Зокрема, він пропонує, щоб мінімальні обсяги транзиту були в районі між 40 і 60 мільярдами кубометрів газу, а додаткові - між 22 і 30 мільярдами кубометрів. Пропонована тривалість контракту не змінилася - мінімум десять років.

DW.COM

У газових переговорах між Україною, Росією і ЄС стався новий поворот: Єврокомісія уточнила свою пропозицію, а Москва запропонувала вирішити всі питання пакетом. Деталі - в репортажі DW з Брюсселя. (28.10.2019)

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" переглянути транзитний тариф і виплатити понад 12,2 мільярда доларів. Про це йдеться у новому позові, поданому до Стокгольмського арбітражу. Рішення арбітражу очікується в 2021 році. (05.11.2019)

Москва ж хоче домовитися з Києвом одразу щодо всіх питань, що стосуються газу. Йдеться про судові спори у Стокгольмському арбітражі та рішення Антимонопольного комітету України, який у 2016 році наклав на "Газпром" штраф у розмірі близько шести мільярдів доларів США. Крім того, Росія хоче домовитися про постачання газу Україні у пакеті з транзитом.

Українську сторону ця пропозиція не влаштувала. За словами Оржеля, транзит газу до ЄС "не зв'язаний з питаннями інших пакетних домовленостей", а інші питання мають вирішуватися у двосторонньому форматі між "Газпромом" і "Нафтогазом". Він наголосив, що Україна готова купувати газ у Росії, але лише на вигідних для обох сторін умовах та за конкурентною ціною.

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Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)

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Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)  

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