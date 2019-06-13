ЄК: Питання транзиту російського газу через Україну до ЄС мають вирішити до кінця року

Єврокомісія вважає, що рішення щодо подальшого транзиту газу з РФ через Україну до Європи буде знайдено до кінця 2019 року, коли спливає чинний контракт між російським "Газпромом" і "Нафтогазом України". Про це у четвер, 13 червня, заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками переговорів із міністром енергетики РФ Олександром Новаком.

"Ми сьогодні змогли домовитися, що сплануємо наші тристоронні переговори на вересень. Я впевнений, що якщо нам вдасться продовжити цей конструктивний підхід, нам вдасться знайти рішення на всі ці питання так, щоб не було жодних питань ні в листопаді, ні в грудні, і що буде знайдено рішення для постачань газу через Україну до Європейського Союзу", - зазначив Шефчович.

Він також наголосив, що запасний план в цьому питанні буде непотрібним: "Ми теж вважаємо, що план "Б" нам не буде потрібен, тому що останні чотири роки у нас завжди були якісь питання, і ми завжди знаходили хороші конструктивні рішення".

Своєю чергою, Олександр Новак зазначив, що найпростішим варіантом є продовження чинного контракту. "Але ми знаємо, що на сьогодні немає жодних пропозицій з боку українських колег. Ми пов'язуємо це з тим, що наразі йде зміна - будуть вибори законодавчих органів, тільки потім буде вибрано уряд", - сказав він.

У відповідь на це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко пошкодував, що тристороння зустріч знову відкладається. "Складно не помітити, що російська сторона тепер нібито чекає на формування нового уряду в Україні за результатами парламентських виборів. Але схожа ситуація була і з президентськими виборами, які вони використовували як виправдання перенесення тристоронніх зустрічей", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Росію насправді не цікавлять ці переговори. "Виглядає так, що РФ чекає "переговорників", які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізовані та справедливі правила для всіх сторін", - додав Вітренко.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.