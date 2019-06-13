 ЄК: Питання транзиту російського газу через Україну до ЄС мають вирішити до кінця року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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ЄК: Питання транзиту російського газу через Україну до ЄС мають вирішити до кінця року

Російська сторона вважає, що найпростішим варіантом є продовження чинного контракту щодо транзиту газу через Україну. Київ дорікає Москві у перенесенні переговорів щодо цього.

Марош Шефчович сподівається на вирішення питання щодо транзиту газу до кінця цього року

Марош Шефчович сподівається на вирішення питання щодо транзиту газу до кінця цього року

Єврокомісія вважає, що рішення щодо подальшого транзиту газу з РФ через Україну до Європи буде знайдено до кінця 2019 року, коли спливає чинний контракт між російським "Газпромом" і "Нафтогазом України". Про це у четвер, 13 червня, заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками переговорів із міністром енергетики РФ Олександром Новаком.

"Ми сьогодні змогли домовитися, що сплануємо наші тристоронні переговори на вересень. Я впевнений, що якщо нам вдасться продовжити цей конструктивний підхід, нам вдасться знайти рішення на всі ці питання так, щоб не було жодних питань ні в листопаді, ні в грудні, і що буде знайдено рішення для постачань газу через Україну до Європейського Союзу", - зазначив Шефчович.

Він також наголосив, що запасний план в цьому питанні буде непотрібним: "Ми теж вважаємо, що план "Б" нам не буде потрібен, тому що останні чотири роки у нас завжди були якісь питання, і ми завжди знаходили хороші конструктивні рішення".

Своєю чергою, Олександр Новак зазначив, що найпростішим варіантом є продовження чинного контракту. "Але ми знаємо, що на сьогодні немає жодних пропозицій з боку українських колег. Ми пов'язуємо це з тим, що наразі йде зміна - будуть вибори законодавчих органів, тільки потім буде вибрано уряд", - сказав він.

DW.COM

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У відповідь на це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко пошкодував, що тристороння зустріч знову відкладається. "Складно не помітити, що російська сторона тепер нібито чекає на формування нового уряду в Україні за результатами парламентських виборів. Але схожа ситуація була і з президентськими виборами, які вони використовували як виправдання перенесення тристоронніх зустрічей", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Росію насправді не цікавлять ці переговори. "Виглядає так, що РФ чекає "переговорників", які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізовані та справедливі правила для всіх сторін", - додав Вітренко.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року.

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