 ЄК: Контракт про транзит газу між Україною і РФ має відповідати європейському праву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

ЄК: Контракт про транзит газу між Україною і РФ має відповідати європейському праву

Новий контракт про транзит російського газу територією України після 2019 року має відповідати європейському праву, заявив віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович.

У ЄК хочуть, щоб контракт на транзит газу територією України відповідам праву ЄС

У ЄК хочуть, щоб контракт на транзит газу територією України відповідам праву ЄС

Новий контракт про транзит російського газу в Європу через територію України після 2019 року повинен відповідати європейському праву. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович під час тристоронніх переговорів за участю Росії, України і Єврокомісії з питань транзиту газу через територію України. Переговори відбуваються у Берліні за участі міністра економіки країни Петера Альтмаєра (Peter Altmeier).

"Майбутній контракт повинен повністю відповідати європейському праву і іншим угодам про транзит. Це піде на користь прозорості... Це те, що, я думаю, необхідно обговорювати на експертному рівні", - заявив Марош Шефчович. Він додав, що запропонує Україні та Росії провести експертні зустрічі після літніх канікул.

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Газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. (16.07.2018)

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго. (12.07.2018)

Міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmeier) висловив оптимізм щодо подальших переговорів сторін. За його словами, Україні "ніколи не було легко вести переговори з Росією". "Є багато недовіри і скарг, тому важливо говорити з обома сторонами і допомогти обом сторонам говорити одна з одною", - цитує Альтмаєра інформагенція "Інтерфакс". Він зауважив, що сторони переговорів мають спільні інтереси, адже "росіяни хочуть продавати свій газ в Європі, Україна хоче отримувати мита за транзит".

Своєю чергою глава міненерго Росії Олександр Новак повідомив, що Росія та Україна на цих переговорах домовилися винести на розгляд експертів питання про обсяги транзиту російського газу в Європу через Україну. "Ми обговорили питання щодо транзиту газу, починаючи з 2020 року, за обсягами поставок газу, які буде споживати Європа, в принципі. Ми обмінялися думками, домовилися, що ці питання будуть додатково обговорюватися експертами", - сказав Новак.

Нагадаємо, що Україна виступає проти будівництва нового газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд, та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками газогону є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. Також у Берліні  наголошують, що "Північний потік-2" не має загрожувати транзитному статусу України.
 

 

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