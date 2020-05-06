 ЄК дозволила державам допомагати підприємствам, але за жорстких умов | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.05.2020

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Економіка

ЄК дозволила державам допомагати підприємствам, але за жорстких умов

Державна участь у капіталі приватних підприємств у країнах ЄС буде можлива за низки умов. Ідеться, зокрема, про призупинення виплати дивідендів і бонусів.

Єврокомісія дозволила державам ЄС частково націоналізовувати підприємства

Єврокомісія дозволила державам ЄС частково націоналізовувати підприємства

Єврокомісія у п'ятницю, 8 травня, дозволила країнам-членам ЄС частково заходити у капітал приватних компаній, які зазнають великих збитків через пандемію коронавірусу. 

Участь держав у приватних компаніях дозволяється в тому разі, якщо немає іншого виходу і якщо це принесе загальну користь, повідомили в Єврокомісії. Мета - запобігти масовому скороченню робочих місць і банкрутству стратегічно важливих підприємств. Німеччина, наприклад, зможе підтримати авікомпанію Lufthansa, зауважує агенція dpa.

Держави ЄС зможуть рятувати підприємства за низки умов. Так, фірми повинні будуть призупинити виплату дивідендів і бонусів. Великі компанії детально звітуватимуть про те, на що витрачають допомогу від держав. Підприємства повинні будуть розробити стратегію з виходу держави з їхнього капіталу. Обсяг державної допомоги має обмежуватися найнеобхіднішим, тобто утриманням фірми від банкрутства.

Читайте також: Єврокомісія прогнозує історичну рецесію в Єврозоні через коронавірус

Міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що  нові правила - важливий крок для додаткової гнучкості під час надання фінансової допомоги економіці. "Наша мета - досягти успіху після завершення кризи", - додав він.

Економіка країн Єврозони може скоротитися на 7,7 відсотка до кінця 2020 року, очікує Єврокомісія. 

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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