ЄК дозволила державам допомагати підприємствам, але за жорстких умов

Єврокомісія у п'ятницю, 8 травня, дозволила країнам-членам ЄС частково заходити у капітал приватних компаній, які зазнають великих збитків через пандемію коронавірусу.

Участь держав у приватних компаніях дозволяється в тому разі, якщо немає іншого виходу і якщо це принесе загальну користь, повідомили в Єврокомісії. Мета - запобігти масовому скороченню робочих місць і банкрутству стратегічно важливих підприємств. Німеччина, наприклад, зможе підтримати авікомпанію Lufthansa, зауважує агенція dpa.

Держави ЄС зможуть рятувати підприємства за низки умов. Так, фірми повинні будуть призупинити виплату дивідендів і бонусів. Великі компанії детально звітуватимуть про те, на що витрачають допомогу від держав. Підприємства повинні будуть розробити стратегію з виходу держави з їхнього капіталу. Обсяг державної допомоги має обмежуватися найнеобхіднішим, тобто утриманням фірми від банкрутства.

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Міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що нові правила - важливий крок для додаткової гнучкості під час надання фінансової допомоги економіці. "Наша мета - досягти успіху після завершення кризи", - додав він.

Економіка країн Єврозони може скоротитися на 7,7 відсотка до кінця 2020 року, очікує Єврокомісія.