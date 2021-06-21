Єдину іранську АЕС у Бушері тимчасово зупинили

В іранському Бушері тимчасово зупинили та відключили від мережі єдину в країні атомну електростанцію. Про це в неділю, 20 червня, повідомила Організація з атомної енергії Ірану.

"Через технічну помилку на Бушерській АЕС, попередивши за день міністерство енергетики, ми тимчасово зупинили та відключили від енергомережі електростанцію", - йдеться в повідомленні. Причини аварійної зупинки організація не оприлюднила.

Як заявив представник державної енергокомпанії Голамалі Рахшанімехр, АЕС почали зупиняти ще в суботу, 19 червня, і ця зупинка триватиме "три або чотири дні". Він також попередив, що наслідком відключення можуть бути перебої з постачанням електрики в країні.

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Це перша аварійна зупинка атомної електростанції, збудованої за допомогою Росії в південноіранському місті Бушер. АЕС було підключено до мережі в 2011 році. Ядерне паливо для неї Іран отримує з РФ, туди ж він зобов'язаний відсилати й використані паливні елементи в рамках заходів із нерозповсюдження ядерної зброї. Роботу Бушерської АЕС контролює МАГАТЕ.

Раніше іранські ЗМІ з посиланням на заступника голови Організації з атомної енергії Ірану Махмуда Джафарі повідомляли, що цього року АЕС у Бушері може призупинити робот у через санкції США.