Єдину іранську АЕС у Бушері тимчасово зупинили

В іранському Бушері тимчасово зупинили та відключили від мережі єдину в країні атомну електростанцію. Про це в неділю, 20 червня, повідомила Організація з атомної енергії Ірану.
"Через технічну помилку на Бушерській АЕС, попередивши за день міністерство енергетики, ми тимчасово зупинили та відключили від енергомережі електростанцію", - йдеться в повідомленні. Причини аварійної зупинки організація не оприлюднила.
Як заявив представник державної енергокомпанії Голамалі Рахшанімехр, АЕС почали зупиняти ще в суботу, 19 червня, і ця зупинка триватиме "три або чотири дні". Він також попередив, що наслідком відключення можуть бути перебої з постачанням електрики в країні.
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Це перша аварійна зупинка атомної електростанції, збудованої за допомогою Росії в південноіранському місті Бушер. АЕС було підключено до мережі в 2011 році. Ядерне паливо для неї Іран отримує з РФ, туди ж він зобов'язаний відсилати й використані паливні елементи в рамках заходів із нерозповсюдження ядерної зброї. Роботу Бушерської АЕС контролює МАГАТЕ.
Раніше іранські ЗМІ з посиланням на заступника голови Організації з атомної енергії Ірану Махмуда Джафарі повідомляли, що цього року АЕС у Бушері може призупинити робот у через санкції США.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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Сирія
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
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Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк