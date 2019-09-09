 ″Єдина Росія″ втратила третину місць у Московській міській думі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Єдина Росія" втратила третину місць у Московській міській думі

У Мосміськдуму, за попередніми даними, проходять 13 кандидатів від КПРФ, чотири від "Яблука" і три від "Справедливої Росії". "Єдина Росія" втратила 13 місць порівняно з попереднім складом Мосміськдуми.

Стенд на виборах у Мосміськдуму 8 вересня 2019 року

Стенд на виборах у Мосміськдуму 8 вересня 2019 року

У Московську міську думу, згідно з попередніми даними підрахунку 100 відсотків бюлетенів, проходять близько 20 опозиційних кандидатів. Вранці в понеділок, 9 вересня, московський виборчком повідомив, що після обробки ста відсотків протоколів у 20 з 45 округів лідирують представники Комуністичної партії, "Яблука" і "Справедливої ​​Росії". Своєю чергою громадський штаб спостереження за виборами повідомив, що в парламент російської столиці проходять 13 кандидатів від КПРФ, три - від "Справедливої ​​Росії" і чотири - від "Яблука". Всього до московської думи обирають 45 депутатів.

DW.COM

Одиночні пікети на бульварах, мітинг КПРФ, концерт-спойлер в Парку Горького - репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві. (18.08.2019)

У столиці РФ прибічники опозиції вийшли на одиночні пікети за "чесні вибори та проти політрепресій", а російські комуністи провели узгоджений мітинг. (17.08.2019)

Водночас у Мосміськдуму нового скликання не пройшов лідер московських "єдиноросів" Андрій Метельський, котрий був депутатом міського парламенту з 2001 року. Команда засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального вже відзначила цей факт, а також перемогу депутатів від опозиційних партій у низці округів як успіх запропонованої виборцям концепції "розумного голосування". Її головною метою було не допустити в Мосміськдуму якомога більше представників "Єдиної Росії", а також її висуванців, які виступали на виборах під виглядом "незалежних кандидатів".

У підсумку, як повідомила у понеділок глава ЦВК РФ Елла Памфілова, у порівнянні з попереднім складом Московської міської думи "Єдина Росія" втратила 13 мандатів. Як випливає з попередніх результатів, поширених московським міськвиборчкомом, явка на московських виборах склала 21,77 відсотка, що трохи вище за показник на попередніх виборах у Мосміськдуму, які проходили в 2014 році.

Також, за попередніми даними ЦВК РФ, на губернаторських виборах у всіх регіонах РФ перемогу здобули їхні діючі керівники або тимчасово виконуючі обов'язки губернаторів. Всіх їх або офіційно висунула, або підтримувала партія "Єдина Росія".

 

Реклама

Докладно

default

Європейська преса про обмін полоненими

Коментатори не прогнозують серйозних змін у політиці Кремля в українському питанні.  

Китай

Торговельна війна: експорт з Китаю в серпні скоротився

У серпні 2019 року з КНР експортували менше товарів, ніж у аналогічному місяці 2018 року. Імпорт теж просів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  