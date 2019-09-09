"Єдина Росія" втратила третину місць у Московській міській думі

У Московську міську думу, згідно з попередніми даними підрахунку 100 відсотків бюлетенів, проходять близько 20 опозиційних кандидатів. Вранці в понеділок, 9 вересня, московський виборчком повідомив, що після обробки ста відсотків протоколів у 20 з 45 округів лідирують представники Комуністичної партії, "Яблука" і "Справедливої ​​Росії". Своєю чергою громадський штаб спостереження за виборами повідомив, що в парламент російської столиці проходять 13 кандидатів від КПРФ, три - від "Справедливої ​​Росії" і чотири - від "Яблука". Всього до московської думи обирають 45 депутатів.

Водночас у Мосміськдуму нового скликання не пройшов лідер московських "єдиноросів" Андрій Метельський, котрий був депутатом міського парламенту з 2001 року. Команда засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального вже відзначила цей факт, а також перемогу депутатів від опозиційних партій у низці округів як успіх запропонованої виборцям концепції "розумного голосування". Її головною метою було не допустити в Мосміськдуму якомога більше представників "Єдиної Росії", а також її висуванців, які виступали на виборах під виглядом "незалежних кандидатів".

У підсумку, як повідомила у понеділок глава ЦВК РФ Елла Памфілова, у порівнянні з попереднім складом Московської міської думи "Єдина Росія" втратила 13 мандатів. Як випливає з попередніх результатів, поширених московським міськвиборчкомом, явка на московських виборах склала 21,77 відсотка, що трохи вище за показник на попередніх виборах у Мосміськдуму, які проходили в 2014 році.

Також, за попередніми даними ЦВК РФ, на губернаторських виборах у всіх регіонах РФ перемогу здобули їхні діючі керівники або тимчасово виконуючі обов'язки губернаторів. Всіх їх або офіційно висунула, або підтримувала партія "Єдина Росія".