Єгипет сказав різке "ні" міграційним центрам ЄС

Глава єгипетського парламенту Алі Абделт Ааль виключив можливість створення на території цієї північноафриканської країни центрів для прийому біженців, про організацію яких говорять у Євросоюзі. Такі установи "порушать закони та конституцію нашої країни", сказав політик в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 1 липня. Він наголосив, що в Єгипті взагалі заборонено будівництво таборів для мігрантів, зазначає агенція новин epd.

"Ми надали притулок вже близько 10 мільйонам біженців з Сирії, Іраку, Ємену, Палестини, а також Судану, Сомалі та інших країн", - додав Ааль. Він зазначив, що Каїр надає біженцям доступ до охорони здоров'я та освіти, а потенціал цих систем країни вже й без того перенапружений. Тому, сказав спікер, Єгипет потребує підтримки ЄС та Німеччини.

Регіон, де ЄС шукає партнерів у питанні мігрантів

Раніше на саміті ЄС підтримали позицію ФРН, що Євросоюз має домовлятися з країнами Африки про угоди щодо міграції, аналогічні до договору з Туреччиною щодо прийняття біженців. Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) в розмові з німецькою пресою зазначив, що ЄС почне перемовини з африканськими країнами щодо так званих регіональних платформ висадки біженців. Він вже припускав, що це може потребувати шести мільярдів євро з бюджету ЄС. За даними преси, йдеться передусім про Лівію, Малі, Нігер та Нігерію, пише агентство dpa.