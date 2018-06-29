 Єгипет сказав різке ″ні″ міграційним центрам ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

Єгипет сказав різке "ні" міграційним центрам ЄС

У Єгипті відкидають можливість створення центрів для прийому мігрантів. Євросоюз тим часом готується шукати партнерів у Північній Африці. ЄС може виділити мільярди євро на зведення центрів для біженців у регіоні.

Єгипет сказав різке ні міграційним центрам ЄС

Глава єгипетського парламенту Алі Абделт Ааль виключив можливість створення на території цієї північноафриканської країни центрів для прийому біженців, про організацію яких говорять у Євросоюзі. Такі установи "порушать закони та конституцію нашої країни", сказав політик в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 1 липня. Він наголосив, що в Єгипті взагалі заборонено будівництво таборів для мігрантів, зазначає агенція новин epd.

"Ми надали притулок вже близько 10 мільйонам біженців з Сирії, Іраку, Ємену, Палестини, а також Судану, Сомалі та інших країн", - додав Ааль. Він зазначив, що Каїр надає біженцям доступ до охорони здоров'я та освіти, а потенціал цих систем країни вже й без того перенапружений. Тому, сказав спікер, Єгипет потребує підтримки ЄС та Німеччини.

Регіон, де ЄС шукає партнерів у питанні мігрантів

Регіон, де ЄС шукає партнерів у питанні мігрантів

Раніше на саміті ЄС підтримали позицію ФРН, що Євросоюз має домовлятися з країнами Африки про угоди щодо міграції, аналогічні до договору з Туреччиною щодо прийняття біженців. Єврокомісар Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) в розмові з німецькою пресою зазначив, що ЄС почне перемовини з африканськими країнами щодо так званих регіональних платформ висадки біженців. Він вже припускав, що це може потребувати шести мільярдів євро з бюджету ЄС. За даними преси, йдеться передусім про Лівію, Малі, Нігер та Нігерію, пише агентство dpa.

DW.COM

Як і Угорщина з Чехією, Польща також каже, що не приєдналася до угоди ЄС щодо біженців.

Італія не збирається приймати назад біженців з Німеччини та не створюватиме центри прийому біженців на своїй території, заявив Джузеппе Конте. (29.06.2018)

Від рішень щодо міграції на саміті в Брюсселі залежить майбутнє уряду Німеччини та єдність ЄС. Лідерам вдалося досягнути компромісу, хоча ніч переговорів без драми не минула. (29.06.2018)

 

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх

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