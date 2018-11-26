 Єгипетській акторці загрожує в′язниця за появу в напівпрозорій сукні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Єгипетській акторці загрожує в'язниця за появу в напівпрозорій сукні

Єгипетська акторка Ранія Юссеф з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю в Каїрі в напівпрозорій сукні, крізь яку було видно ноги. Тепер її притягають до суду.

Ранія Юссеф на червоній доріжці кінофестивалю в Каїрі

Ранія Юссеф на червоній доріжці кінофестивалю в Каїрі

У Єгипті акторка Ранія Юссеф має постати перед судом за те, що вона з'явилася на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю в Каїрі минулого четверга в напівпрозорій сукні, через яку було видно ноги. Як заявив представник єгипетської судової системи в неділю, 2 грудня, суд у справі акторки має відбутися у січні, повідомляє агенція AFP.

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Юссеф закидають "підбурювання до розпусти". За даними єгипетської юстиції, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Прокурор Самір Сабрі, який притягнув до суду вже не одну знаменитість, вважає, що акторка своїм вбранням порушила суспільні цінності і традиції і зашкодила цим "репутації фестивалю та єгипетських жінок". Профспілка акторів країни також виступила з критикою, але без згадки імені акторки.

Ранія Юссеф, яка входить до профспілки акторів, вибачилася. Вона написала у своєму Twitter, що просить вибачення у "багатьох" людей, яких вона "розсердила" своєю сукнею. Акторка сказала, що вдягла її вперше, і їй "не було зрозуміло, що це спричинить стільки неприємностей".

Нагадаємо, на початку цього року єгипетську співачку Лейлу Амер засудили до двох років ув'язнення через епатажне музичне відео, звинувативши в "підбурюванні до розпусти".

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