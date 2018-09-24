Євро-2024 у ФРН: перемога для вболівальників

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року відбудеться в Німеччині. Про це в четвер, 27 вересня, оголосив президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін в штаб-квартирі організації в швейцарському Ньйоні. ФРН прийме турнір вдруге в історії, проте вперше як об'єднана країна (у 1988 році Чемпіонат Європи з футболу проводила Західна Німеччина).

За словами президента Німецького футбольного союзу Райнгарда Ґрінделя (Reinhard Grindel), голоси виконавчого комітету УЄФА розподілилися 12-4 на користь ФРН, при цьому ще один голос було визнано недійсним. "Ми знаємо, що означає приймати Євро. Це добрий день для професійного та любительського футболу в Німеччині", - заявив Ґріндель.

Великі стадіони

Конкурентом ФРН у боротьбі за право проведення Євро-2024 була Туреччина, проте Німеччина була явним фаворитом. Про це свідчив і оціночний звіт за заявками обох країн, який оприлюднили в УЄФА минулого тижня. У звіті, зокрема, йшлося про те, що в Німеччині вже готова вся інфраструктура для проведення чемпіонату та обслуговування вболівальників: транспортна мережа, готелі та стадіони.

Німеччина вперше прийматиме Чемпіонат Європи з футболу як об'єднана країна

Матчі Євро-2024 у Німеччині планують проводити на десяти стадіонах - у Берліні, Лейпцигу, Гамбурзі, Дортмунді, Гельзенкірхені, Кельні, Штутгарті, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Дюссельдорфі. Комісія УЄФА підтвердила ідеальний стан всіх цих стадіонів, які регулярно використовуються для проведення футбольних матчів найвищого рівня.

10 німецьких стадіонів здатні вмістити 536 тисяч глядачів, що на 60 тисяч більше, ніж могли би вмістити турецькі арени. А отже, чемпіонат у ФРН потенційно принесе більше доходів від продажу квитків. Сім з десяти заявлених стадіонів у Туреччині вміщують менше вболівальників, ніж найменший з німецької десятки стадіонів - у Дюссельдорфі, який розрахований на 46 тисяч осіб. Загалом у продаж має надійти 2,8 мільйона квитків на 51 матч Євро-2024.

Організаційний досвід

ФРН має великий досвід організації важливих футбольних матчів та турнірів. За останні 20 років в Німеччині чотири рази проходили фінали Ліги чемпіонів УЄФА. Країна також приймала чемпіонати світу в 1974 та 2006 роках, Євро-1988, Чемпіонат світу з жіночого футболу в 2011 році тощо. Туреччина ж могла похвалитися лише молодіжним Чемпіонатом світу з футболу 2013 року.

Німці ще не забули блискучий Чемпіонат світу з футболу 2006 року, який отримав у країні назву "літньої казки", тож чекають на новий великий турнір. Як свідчать опубліковані Німецьким футбольним союзом результати опитування соціологічного інституту FORSA, 74 відсотки жителів Німеччини виступають за проведення Євро-2024 в ФРН, серед футбольних уболівальників цей показник склав 89 відсотків. "Картинки та емоції 2006 року все ще яскраві в нашій памяті. Ми чекаємо з нетерпінням на інший значний міжнародний турнір у нашій країні", - заявив президент Бундесліги Райнгард Раубалль (Reinhard Rauball).

Вигода для вболівальників

Для більшості європейських вболівальників дістатися до Німеччини, що розташована в центрі Європи, буде значно легше та дешевше, ніж до Туреччини. Та й відстані між німецькими стадіонами набагато менші, ніж між заявленими турецькими стадіонами. До того ж до будь-якої з німецьких арен можна дістатись не тільки автомобілем, але й потягом.

За даними УЄФА, ФРН загалом виграє в Туреччини за критерієм створення комфортних умов для вболівальників. Стурбованість Союзу європейських футбольних асоціацій викликали, зокрема, обмеження щодо алкоголю, тютюну та азартних ігор, які передбачає турецьке законодавство.

Права людини та економічна стабільність

Під час відбору країни-господарки Євро-2024 вперше було запроваджено критерій дотримання прав людини. В оціночному звіті УЄФА йдеться про те, що заявка Німецького футбольного союзу "відповідає загальним очікуванням" щодо "політичних аспектів, соціальної відповідальності та прав людини". Позиції Німеччини не похитнули й звинувачення в расизмі на адресу Німецького футбольного союзу з боку півзахисника Месута Озіла (Mesut Özil), який влітку залишив збірну ФРН.

Ситуація з правами людини в Туреччині натомість викликала занепокоєння УЄФА, в звіті організації йшлося про "брак плану дій у сфері прав людини" в цій країні. В УЄФА також висловлювали занепокоєння економічною ситуацією в Туреччині, де в останні місяці на 40 відсотків девальвувала національна валюта - ліра. Економічна ситуація в ФРН натомість питань не викликає. Як заявляв президент Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель, "Євро має проводитися в країні, яка є політично та економічно стабільною".