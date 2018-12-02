 ″Євро-2020″: Україна зіграє в групі з Нідерландами та Австрією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

"Євро-2020": Україна зіграє в групі з Нідерландами та Австрією

У фінальній частині футбольного "Євро-2020" збірна України в одній групі зіграє з Нідерландами та Австрією. Ще один учасник групи визначиться весною наступного року.

Євро-2020

Збірна України з футболу у фінальній частині Чемпіонату Європи 2020 року ("Євро-2020") на груповому етапі зіграє з командами Нідерландів та Австрії. Такі результати жеребкування, проведеного в суботу, 30 листопада, в столиці Румунії Бухаресті.

Четвертий учасник групи C визначиться весною наступного року, коли будуть зіграні матчі плей-оф Ліги націй УЄФА. Третім суперником українців може стати одна з наступних збірних: Ісландії, Болгарії, Угорщини, Румунії, Грузії, Білорусі, Північної Македонії чи Косова.

DW.COM

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30 листопада в Бухаресті відбудеться жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу. Проте вже відомо, що деякі можливі матчі апріорі заборонені. (29.11.2019)

Виконком УЄФА передав Лондону матчі, які мали пройти в Брюсселі. Він також вирішив, що збірні України та Росії не зіграють в одній групі в Лізі націй. (07.12.2017)

У матчі відкриття турніру в Римі 12 червня збірна Італії зіграє з Туреччиною. Українці перший матч на турнірі проведуть 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Два інших матчі збірна під керівництвом Андрія Шевченка зіграє в Бухаресті 18-го та 22 червня (останній матч - з австрійцями). 

Справжньою "групою смерті" можна назвати групу F, де зіграють чемпіони світу 2014 року - збірна Німеччини, а також фіналісти останньої континентальної першості 2016 року - команди Португалії та Франції. Остання є також чинним чемпіоном світу, вигравши минулого року світову першість в Росії. Четвертий учасник цієї групи також визначиться весною за підсумками матчів плей-оф Ліги націй.

Нагадаємо, у фіналі "Євро-2016" у Парижі збірна Португалії перемогла господарів турніру з рахунком 1:0, забивши гол у додатковий час.

Фінальна частина Чемніонату Європи з футболу 2020 року вперше відбудеться в містах різних країн континенту з 12 червня по 12 липня. Фінальний матч пройде в Лондоні на "Вемблі".

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    Євро 2016: моменти, які залишаться в пам'яті

    Маленький диявол

    … а точніше "le petit diable". Саме так його називають фанати через неймовірну схожість з маленьким чортеням з однойменного мультсеріалу. Довгий час великі клуби не підписували контрактів з французьким гравцем Антуаном Грізманном. Але тепер! Тепер, так, у півфіналі він двічі влучив у ворота збірної Німеччини і вибив її з чемпіонату і таким чином очолив список найкращих бомбардіров першості.

  • Догрались до титулу

    Євро 2016: моменти, які залишаться в пам'яті

    Догрались до титулу

    Команда, якій вдалось виграти лише одну гру в межах основного часу, стала чемпіоном Європи з футболу. Під час фіналу вирішальний гол у ворота Франції забив Едер, і зробив він це вже традиційно для Португалії... у додатковий час - на 109 хвилині. Для Португальців - це взагалі їхній перший титул. Felicitações!

    Автор: Сара Віртц, Азад Сафаров


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