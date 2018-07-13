Євросоюз та Китай шукають спільну відповідь американському протекціонізму. 

Часті нападки президента США Дональда Трампа на систему міжнародної торгівлі, накладання штрафних тарифів та постійна протекціоністська риторика змусили партнерів США у цілому світі шукати адекватну відповідь на нові реалії.

Основні торговельні партнери США - ЄС та Китай - у понеділок, 16 липня, зібралися у Пекіні на щорічний саміт, основними темами якого стануть питання інвестицій, двосторонньої, а також міжнародної торгівлі. "Спільний обов'язок Європи та Китаю, Америки та Росії не у тому, щоби підривати основи світового порядку, а у тому, щоби його покращувати. Не починати торговельні війни, а сміливо та відповідально реформувати світовий порядок, який базується на певних правилах", - заявив у Пекіні голова Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі з китайським прем'єром Лі Кецяном.

Керівник китайського уряду, у свою чергу, висловив упевненість, що Китай та США зможуть вирішити проблемні питання. "Китай не хоче торговельної війни зі США. У ній не буде переможців", - сказав він.

Серед інших важливих тем для переговорів на саміті ЄС-Китай: глобальні економічні та безпекові виклики, ядерна угода з Іраном, ситуація в Сирії та боротьба зі зміною клімату.

З огляду на напруження через накладення штрафних тарифів та дзеркальних контрзаходів, очікується, що ЄС та Китай у ході переговорів особливо підкреслять важливість глобальної торгівлі, базованої на чітких правилах під егідою Світової Організації Торгівлі (СОТ).

Разом проти штрафних мит

Рішення президента США Дональда Трампа накласти штрафні митні тарифи на європейську сталь та алюміній, а також погрози у бік автовиробників помітно рознервували торговельних партнерів США у Європі, передусім у Німеччині.

Але і Китаю від Трампа дісталося: США нещодавно обклали 25-відсотковим митом 818 найменувань китайських товарів на суму у близько 29,1 мільярда євро. Зараз у Вашингтоні розглядають і другий раунд мит на китайські товари, вартістю у понад 16 мільярдів доларів.

У Пекіні із відповіддю не забарилися і оголосили, що реагуватимуть дзеркально. Реагуючи вже на відповідь Пекіна, Трамп виступив із погрозою обкласти 10-відсотковим митом імпорт з Китаю, обсягом у 200 мільярдів доларів. Китай закидає США умисне роздмухування торговельної суперечки і обіцяє не здавати власних позицій.

Саме тому багато хто у Китаї покладає надії на спільну із ЄС відповідь США, що дозволить виступити єдиним фронтом проти політики Вашингтона під гаслом "Америка передусім". І причини для об'єднання зусиль досить вагомі: разом на Китай та ЄС припадає понад третина глобального обсягу виробництва та майже половина глобальної торгівлі.

Не все безхмарно

Та попри таку переконливу статистику, є між Євросоюзом та Китаєм і невирішені проблеми, які, на думку оглядачів, стануть на заваді створенню потенційного альянсу проти протекціоністської лінії Вашингтона. Навіть від самого саміту оглядачі очікують не більше, ніж скромного підсумкового комюніке, де буде закріплена відданість сторін принципам вільної торгівлі під егідою СОТ. Але не більше. А все тому, що Китай та ЄС досі серйозно роз'єднують питання доступу до ринків та охорони інтелектуальної власності. Останнє опитування, здійснене Торговельною палатою ЄС, називає Китай "економікою, де існують одні з найбільших обмежень у світі".

Європейські, як і американські компанії, що працюють у Піднебесній, уже тривалий час скаржаться на проблеми надмірного регулювання, що стає на заваді вільному веденню бізнесу у Китаї.

Іншим каменем спотикання залишається інтелектуальна власність. Китайському урядові закидають тиск на іноземні компанії, яких, приміром, змушують створювати спільні підприємства із китайськими компаніями, аби ті змогли отримати доступ до західних ноу-хау.

Майбутнє інвестиційної угоди

Ба більше, дехто у Брюсселі із підозрою ставиться і до нової ініціативи Пекіна посилити зв'язки з країнами Східної та Центральної Європи. Основний аргумент - надмірний вплив Китаю може негативно позначитись на єдності ЄС та спільних цінностях 28 членів спільноти. "Європейці мають певні побоювання, коли йдеться про економічну співпрацю з Китаєм, чия економічна міць та конкуретність постійно зростають. Але зростає і популізм у Європі, а разом із ним і страхи щодо Китаю", - ділиться своїми враженнями керівник Центру європейських досліджень у шанхайському університеті Дін Чун. "Сподіваюся, що Китай та ЄС зможуть досягти конкретного прогресу у сфері економічної співпраці, наприклад у розробці всеохоплюючої угоди про інвестиції. Це пішло би на користь обом сторонам і навіть цілому світу. Це і був би спільний внесок проти протекціонізму", - додає вчений.

Пекін та Брюссель справді обговорюють двосторонню інвестиційну угоду, яка мала б посилити правовий захист інвесторів та полегшила б доступ до ринків. Під час останніх консультацій, що відбулися у середині червня, обидві сторони заявили про бажання надати угоді "політичного імпульсу" для пришвидшення процесу. У ЄС підкреслюють, що "м'яч тепер на боці Китаю", а затягування цього процесу на тлі торговельних конліфктів матиме негативний вплив як на ЄС, так і на Китай.

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