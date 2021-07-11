Євросоюз спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю

Агентство з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex спрямує в Литву вертольоти для спостереження за кордоном країни з Білоруссю. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа після переговорів з головою Frontex Фабрісом Леджері на своїй Twitter-сторінці в суботу, 10 липня.

Для посилення контролю на кордоні Литви з Білоруссю має прибути вертоліт з Польщі, а також буде узгоджене відрядження додаткового гвинтокрила з Німеччини. Окрім того, прибудуть перекладачі, персонал для роботи з мігрантами, додаткові озброєні патрулі. Науседа повідомив главі Frontex Фабрісу Леджері, що Литві потрібні патрульні машини і мобільні тепловізори. Леджері пообіцяв надати допомогу в екстреному режимі, передає інформагенція Delfi.

Від початку липня кордон Литви з Білоруссю, окрім литовських прикордонників, патрулюють шестеро працівників Frontex. Поступово їхня кількість зросте до 30. Серед завдань Frontex - допомога країнам-членам ЄС, коли на зовнішніх кордонах ЄС потрібна оперативно-технічна підтримка.

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Днями литовські військові почали споруджувати дротяну загорожу на кордоні Литви з Білоруссю.Вільнюс планує витратити 42 мільйони євро на зміцнення кордону. Для цього доведеться перебудувати багато споруд.

Чому зріс потік мігрантів до Литви

Цьогоріч литовські прикордонники затримали понад 1540 утікачів, головно з Іраку й Сирії. Потік нелегальних мігрантів зріс більш ніж у 10 разів у порівнянні з 2020 роком. Через це Служба охорони держкордону Литви закликала оголосити екстремальну ситуацію.

Вільнюс називає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридної агресією" з боку Мінська.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги.

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