 Євросоюз розширив чорний список ″податкових оаз″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Євросоюз розширив чорний список "податкових оаз"

Брюссель переглянув перелік "податкових гаваней", які використовуютьдля ухиляння від податків. До списку додали 10 країн.

ЄС, податкові оази, податки, ухиляння від сплати податків, офшори

ЄС переглянув перелік країн - "податкових оаз"

У Брюсселі затвердили розширений чорний список "податкових оаз" - країн і територій, які використовуються фізичними особами й компаніями для ухиляння від сплати податків. До списку додали 10 юрисдикцій, йдеться в заяві Єврокомісії, оприлюдненій у вівторок, 12 березня.

DW.COM

До чорного списку "податкових гаваней" увійшли 17 держав та територій, ще понад 40 держав перебувають у сірому списку. (05.12.2017)

Апеляційний суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів у справі про оприлюднення документів щодо ухилення від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій. (11.01.2018)

"Панамські папери" стали інформаційною бомбою. Слідство щодо 6500 осіб і компаній розпочали 80 країн. України серед них немає. (07.11.2017)

До переліку додали Арубу, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Вануату, Домініку, Маршаллові острови, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман і Фіджі, передає інформагенція Reuters. Оновлений перелік налічує 15 юрисдикцій.

Країни і території з цього списку зазнають суворіших заходів контролю, здійснюючи фінансову співпрацю з ЄС. Санкції щодо таких країн не запроваджували. Брюссель викреслює зі списку ті країни й території, які реформують свої податкові системи і протидіють ухилянню від податків, пише Reuters. 

Список ухвалили в ЄС у грудні 2017 року після кількох гучних фінансових скандалів, зокрема LuxLeaks та оприлюднення"панамських паперів". Тоді до чорного списку потрапило 17 юрисдикцій.

Перелік "податковий гаваней" переглянули за кілька днів після того, як усі країни-члени ЄС відхилили розроблений Єврокомісією "чорний список" країн і територій, що докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

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