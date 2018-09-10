Євросоюз розширив чорний список "податкових оаз"

У Брюсселі затвердили розширений чорний список "податкових оаз" - країн і територій, які використовуються фізичними особами й компаніями для ухиляння від сплати податків. До списку додали 10 юрисдикцій, йдеться в заяві Єврокомісії, оприлюдненій у вівторок, 12 березня.

До переліку додали Арубу, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Вануату, Домініку, Маршаллові острови, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман і Фіджі, передає інформагенція Reuters. Оновлений перелік налічує 15 юрисдикцій.

Країни і території з цього списку зазнають суворіших заходів контролю, здійснюючи фінансову співпрацю з ЄС. Санкції щодо таких країн не запроваджували. Брюссель викреслює зі списку ті країни й території, які реформують свої податкові системи і протидіють ухилянню від податків, пише Reuters.

Список ухвалили в ЄС у грудні 2017 року після кількох гучних фінансових скандалів, зокрема LuxLeaks та оприлюднення"панамських паперів". Тоді до чорного списку потрапило 17 юрисдикцій.

Перелік "податковий гаваней" переглянули за кілька днів після того, як усі країни-члени ЄС відхилили розроблений Єврокомісією "чорний список" країн і територій, що докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.