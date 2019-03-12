 Євросоюз розширив список податкових оаз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Євросоюз розширив список податкових оаз

До "чорного списку" країн, які не надають Євросоюзу відомості про офшорні активи, додали Кайманові Острови, Республіку Палау, Панаму і Сейшельські Острови. Туреччині дали додатковий час, щоб завершити усі процедури.

Чорний список ЄС податкових оаз розширили

"Чорний список" ЄС податкових оаз розширили

Міністри фінансів країн Євросоюзу у вівторок, 18 лютого, розширили список країн і територій, які не співпрацюють у наданні відомостей про офшорні активи податковим органам. До списку додали Кайманові Острови, Республіку Палау, Панаму і Сейшельські Острови. Як повідомляється, вони не реалізували в узгоджені терміни податкові реформи, які зобов'язувалися провести. З листопада 2019 року в "чорному списку" податкових оаз перебували Американське Самоа, Фіджі, Гуам, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Американські Віргінські острови і Вануату.

Анкарі дали більше часу

До "чорного списку" не була внесена Туреччина, яка виконала більшість умов Євросоюзу. При цьому Анкара повинна була створити умови для автоматичного обміну інформацією з податкових питань з ЄС до кінця 2019 року, але не зробила цього. Тому країна отримала додатковий час на завершення необхідних процедур.

Як повідомив міністр фінансів Австрії Ґернот Блюмель (Gernot Blümel), якщо Туреччина і надалі не виконає вимоги ЄС, Відень буде вимагати внесення і її в "чорний список". За його словами, відповідне рішення буде ухвалено до кінця року.

В списку вперше з'явилася територія Великобританії

Вперше в списку з'явилась заморська територія Великобританії - Кайманові острови. Німецький депутат Європарламенту, член баварського Християнсько-соціального союзу Маркус Фербер (Markus Ferber) бачить в цьому рішенні попередження Великобританії, яка вийшла з Євросоюзу.

DW.COM

Кабінет Міністрів України виключив Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину з чорного списку податових оаз. (31.01.2018)

Єврокомісія звинуватила 23 країни та території у недостатній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. США відкинули цей список через наявність в ньому їхніх територій. (13.02.2019)

"Мрії деяких прихильників Brexit про те, що із Сполученого Королівства виникне податкова оаза біля берегів Європи, не судилося збутися", - вказав він, додавши, що якщо це таки станеться, то "британці також опиняться у чорному списку".

"Чорний список" був затверджений Євросоюзом на початку грудня 2017 роки після масштабних податкових скандалів попередніх років, таких як "Панамські досьє" або "Люксембурзьке досьє". Тоді ЗМІ виклали інформацію про сотні офшорних рахунків і компаній політиків і бізнесменів усього світу, які використовували офшори для ухилення відсплати податків.

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