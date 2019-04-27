 Євросоюз розмірковує над новими санкціями щодо Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз розмірковує над новими санкціями щодо Москви

ЄС розмірковує над можливими кроками проти Кремля за безперервне втручання в ситуацію на Сході України. Одним із таких заходів може стати невизнання паспортів РФ, виданих жителям ОРДЛО.

Паспорт гражданина РФ

Паспорт гражданина РФ

За безперервне втручання Кремля в ситуацію на Сході України Росія може підпасти під нові санкції Євросоюзу, інформує в середу, 12 червня, агенція dpa з посиланням на проект підсумкової заяви учасників чергового саміту ЄС в Брюсселі.

Одним із заходів в тексті документа вказане "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна "суперечить духу і цілям мінських домовленостей" 2015 року щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

Очікується, що на саміті ЄС 20-21 червня в Брюсселі буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період із 2019 по 2024 роки і вирішено питання про чергове продовження санкцій щодо РФ, термін яких закінчується 31 липня 2019 року. Також у проекті підсумкової заяви учасників брюссельського саміту міститься вимога негайного звільнення українських моряків із захоплених Росією у Керченській протоці у листопаді 2018 року суден.

Дивитись відео 03:03

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)

DW.COM

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

Влада в нових федеральних землях Німеччини виступає за скасування запроваджених санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. При цьому вона керується не лише інтересами місцевого бізнесу. (12.06.2019)  

Зеленський планує говорити у Брюсселі про посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити головною темою на переговорах у Брюсселі з лідерами ЄС і НАТО посилення тиску на Росію. (04.06.2019)  

США засудили РФ за видачу російських паспортів на Донбасі

Видача російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заважає реалізації мінських угод, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Цей крок розкритикував також і Курт Волкер. (25.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)  

Також за темою

Ukraine Pawlo Klimkin Außenminister

Клімкін: Україна готує нові санкції проти РФ через паспорти в ОРДЛО 27.04.2019

Україна наполягає на запровадженні проти Росії секторальних та економічних санкцій через рішення Кремля видавати мешканцям самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" російські паспорти, заявив голова МЗС України Павло Клімкін.

Federica Mogherini Hohe Vertreterin EU Aussenpolitik

У Раді ЄС лунають заклики відреагувати на російські паспорти в "ДНР" і "ЛНР" 13.05.2019

Рада ЄС обговорила, як реагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі. Частина держав Євросоюзу закликає до санкцій. Київ вважає, що ЄС не повинен обмежитися лише персональними санкціями.

Russland Nowosibirsk | Ausgabe Pass

В ЄС засудили рішення РФ видавати жителям Донбасу російські паспорти 25.04.2019

Рішення Москви роздавати російські паспорти жителям "ДНР" та "ЛНР" становить наступний "напад" на суверенітет України, наголошують у Брюсселі.

Реклама

Докладно

Газовимірювальна станція у Росії на кордоні з Україною

ЄС поспішає поновити переговори щодо транзиту газу Україною

Марош Шефчович летить до Москви вирішувати питання про транзит газу до ЄС з Росії територією України.  

У ФРН закінчився аукціон з продажу 5G-частот: компанії заплатили майже 6,6 мільярда євро

ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро

Очікувалось, що від продажу на аукціоні частот для надшвидкого мобільного інтернету надійде до 5 мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  