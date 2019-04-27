Євросоюз розмірковує над новими санкціями щодо Москви - ЗМІ

За безперервне втручання Кремля в ситуацію на Сході України Росія може підпасти під нові санкції Євросоюзу, інформує в середу, 12 червня, агенція dpa з посиланням на проект підсумкової заяви учасників чергового саміту ЄС в Брюсселі.

Одним із заходів в тексті документа вказане "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна "суперечить духу і цілям мінських домовленостей" 2015 року щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

Очікується, що на саміті ЄС 20-21 червня в Брюсселі буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період із 2019 по 2024 роки і вирішено питання про чергове продовження санкцій щодо РФ, термін яких закінчується 31 липня 2019 року. Також у проекті підсумкової заяви учасників брюссельського саміту міститься вимога негайного звільнення українських моряків із захоплених Росією у Керченській протоці у листопаді 2018 року суден.