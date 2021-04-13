 Євросоюз підтримав санкції США проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2021

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Новини

Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Європейський Союз висловив солідарність із США, які запровадили нові санкції проти Росії.

Прапори США та ЄС

Прапори США та ЄС

Європейський Союз висловив солідарність із США, які анонсували нові санкції стосовно Росії. "Європейський Союз і його держави-члени висловлюють солідарність зі Сполученими Штатами щодо наслідків зловмисних кібердій, зокрема кібероперації SolarWinds, яку, за оцінкою США, виконала Російська Федерація", - заявив у четвер, 15 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За словами Борреля, ця операція "мала наслідки для урядів і бізнесу в усьому світі, зокрема в державах-членах ЄС". "Ми поділяємо занепокоєння наших партнерів щодо збільшення кількості зловмисних кібердій і, зокрема, стривожені нещодавнім збільшенням активності, що впливає на безпеку та цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які можуть мати системні наслідки й завдають значної шкоди нашому суспільству, безпеці й економіці", - зазначено в заяві.

У декларації відзначається, що "зловмисне використання інформаційних технологій демонструє готовність деяких суб’єктів піддавати ризику міжнародну безпеку та стабільність". "Усі причетні повинні утриматися від безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки в кіберпросторі", - підкреслюється в документі.

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"Усі учасники повинні утримуватися від безвідповідальної та дестабілізувальної поведінки в кіберпросторі. Ми продовжимо розслідування зловмисних дій у кіберпросторі з метою надійних, спільних і скоординованих кроків із запобігання, стримування і реагування на таку зловмисну поведінку в кіберпросторі, зокрема шляхом тісної співпраці з нашими міжнародними партнерами", - йдеться в заяві ЄС.

НАТО теж підтримує санкції

Підтримку санкціям США проти Росії висловила 15 квітня також НАТО. У заяві Альянсу дії РФ розцінено як загрозу євроатлантичній безпеці, адже Росія продовжує дотримуватися "моделі дестабілізуючої поведінки". НАТО закликала Москву відмовитися від таких дій, виконати міжнародні зобов’язання, а також "припинити провокації та негайно знизити напруження на українських кордонах та в незаконно анексованому Криму".

Нові американські санкції проти РФ

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії. У Вашингтоні наголосили, зокрема, що мінфін США запровадив санкції проти 32 російських компаній та фізичних осіб, які виконували на замовлення російського уряду спроби втрутитись у президентські вибори у США 2020 року, а також мали здійснити інші дії з метою дезінформації та втручання. США також висилають 10 російських дипломатів, які працюють у диппредставництві РФ у Вашингтоні, включаючи представників російських спецслужб.

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Вашингтон пов'язує обмежувальні дії з наступними кроками російської влади: підривом проведення вільних і справедливих виборів, а також демократичних інститутів в США і країнах-союзниках, участю в кібертерористичній діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів. Крім того, приводом до запровадження санкцій стало "заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди", "здійснення екстериторіальних дій" щодо дисидентів або журналістів. Вашингтон також покладає на Росію провину за підрив безпеки в країнах і регіонах, що мають важливе значення для нацбезпеки США, за порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, в тому числі принципу поваги територіальної цілісності держав.

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