Євросоюз підтримав санкції США проти Росії

Європейський Союз висловив солідарність із США, які анонсували нові санкції стосовно Росії. "Європейський Союз і його держави-члени висловлюють солідарність зі Сполученими Штатами щодо наслідків зловмисних кібердій, зокрема кібероперації SolarWinds, яку, за оцінкою США, виконала Російська Федерація", - заявив у четвер, 15 квітня, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За словами Борреля, ця операція "мала наслідки для урядів і бізнесу в усьому світі, зокрема в державах-членах ЄС". "Ми поділяємо занепокоєння наших партнерів щодо збільшення кількості зловмисних кібердій і, зокрема, стривожені нещодавнім збільшенням активності, що впливає на безпеку та цілісність продуктів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які можуть мати системні наслідки й завдають значної шкоди нашому суспільству, безпеці й економіці", - зазначено в заяві.

У декларації відзначається, що "зловмисне використання інформаційних технологій демонструє готовність деяких суб’єктів піддавати ризику міжнародну безпеку та стабільність". "Усі причетні повинні утриматися від безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки в кіберпросторі", - підкреслюється в документі.

Читайте також: Посла Росії викликали до МЗС Швеції через кібератаки

"Усі учасники повинні утримуватися від безвідповідальної та дестабілізувальної поведінки в кіберпросторі. Ми продовжимо розслідування зловмисних дій у кіберпросторі з метою надійних, спільних і скоординованих кроків із запобігання, стримування і реагування на таку зловмисну поведінку в кіберпросторі, зокрема шляхом тісної співпраці з нашими міжнародними партнерами", - йдеться в заяві ЄС.

НАТО теж підтримує санкції

Підтримку санкціям США проти Росії висловила 15 квітня також НАТО. У заяві Альянсу дії РФ розцінено як загрозу євроатлантичній безпеці, адже Росія продовжує дотримуватися "моделі дестабілізуючої поведінки". НАТО закликала Москву відмовитися від таких дій, виконати міжнародні зобов’язання, а також "припинити провокації та негайно знизити напруження на українських кордонах та в незаконно анексованому Криму".

Нові американські санкції проти РФ

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії. У Вашингтоні наголосили, зокрема, що мінфін США запровадив санкції проти 32 російських компаній та фізичних осіб, які виконували на замовлення російського уряду спроби втрутитись у президентські вибори у США 2020 року, а також мали здійснити інші дії з метою дезінформації та втручання. США також висилають 10 російських дипломатів, які працюють у диппредставництві РФ у Вашингтоні, включаючи представників російських спецслужб.

Читайте також: Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки

Вашингтон пов'язує обмежувальні дії з наступними кроками російської влади: підривом проведення вільних і справедливих виборів, а також демократичних інститутів в США і країнах-союзниках, участю в кібертерористичній діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів. Крім того, приводом до запровадження санкцій стало "заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди", "здійснення екстериторіальних дій" щодо дисидентів або журналістів. Вашингтон також покладає на Росію провину за підрив безпеки в країнах і регіонах, що мають важливе значення для нацбезпеки США, за порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, в тому числі принципу поваги територіальної цілісності держав.