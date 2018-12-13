 Євросоюз продовжив санкції щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

Євросоюз продовжив санкції щодо Росії

На саміті лідери ЄС одноголосно вирішили подовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Причина - "нульовий прогрес" в імплементації мінських домовленостей для залагодження конфлікту на Донбасі.

президент Європейської Ради Дональд Туск

Дональд Туск

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в четвер, 13 грудня, одноголосно ухвалили вирішили продовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Рішення: ЄС одноголосно продовжує економічні санкції щодо Росії через нульовий прогрес в імплементації мінських угод", - вказано у Twitter Туска.

Раніше президент Європейської Ради висловлював упевненість, що санкції продовжать на шість місяців.

Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні перед початком саміту повідомила, що ЄС має підтвердити свою підтримку Україні на тлі загострення її конфлікту з Росією. Могеріні очікує, що на саміті ЄС вимагатиме від Росії звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці 25 листопада.

Конфлікт Росії з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.

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