Євросоюз продовжив санкції щодо Росії

На саміті лідери ЄС одноголосно вирішили подовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Причина - "нульовий прогрес" в імплементації мінських домовленостей для залагодження конфлікту на Донбасі.
Лідери країн Європейського Союзу на саміті в четвер, 13 грудня, одноголосно ухвалили вирішили продовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.
"Рішення: ЄС одноголосно продовжує економічні санкції щодо Росії через нульовий прогрес в імплементації мінських угод", - вказано у Twitter Туска.
Раніше президент Європейської Ради висловлював упевненість, що санкції продовжать на шість місяців.
Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні перед початком саміту повідомила, що ЄС має підтвердити свою підтримку Україні на тлі загострення її конфлікту з Росією. Могеріні очікує, що на саміті ЄС вимагатиме від Росії звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці 25 листопада.
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