Євросоюз продовжив на рік збройне ембарго та санкції проти Білорусі

Євросоюз у понеділок, 17 лютого, продовжив ще на один рік обмежувальні заходи проти Білорусі - до 28 лютого 2021 року. Ці заходи включають ембарго на постачання зброї та обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій. Окрім того Брюссель вирішив заморозити активи та заборонити поїздки до ЄС чотирьом особам, які вважаються причетними до зникнення у 1999 та 2000 роках двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста.

За даними білоруських ЗМІ, санкції продовжені щодо білоруських чиновників Володимира Наумова, Віктора Шеймана, Юрія Сивакова та Дмитра Павличенка.

Рада ЄС також продовжила винятки з обмежувальних заходів, що дозволяють ввезення в Білорусь спорядження для біатлону, спортивних гвинтівок і спортивних пістолетів. При цьому для ввезення необхідні дозволи національних компетентних органів в кожному конкретному випадку.

Білорусь розкритикувала рішення Євросоюзу

Мінськ у відповідь заявив, що розчарований рішенням ЄС щодо продовження санкцій. "Вважаємо ці обмеження безпідставними пережитками минулого і проявом політичної інерції в підходах Євросоюзу до вибудовування діалогу з Білоруссю. Адже очевидно, що за останні роки в білорусько-європейських відносинах досягнуто значно більше, ніж за попереднє десятиліття санкцій", - заявили в білоруському міністерстві закордонних справ. Там додали, що впевнені, що в ЄС усвідомлюють, що "ритуальне продовження обмежувальних заходів проти Білорусі не призводить ні до яких позитивних результатів" та закликали до відмови від санкцій.

Санкції проти Білорусі були вперше запроваджені 2004 році у зв'язку зі зникненням чотирьох людей. У 2011 році були прийняті додаткові санкції щодо людей, причетних до порушення виборчих прав і прав людини. Ембарго на постачання зброї було введено в тому ж році. 15 лютого 2016 року було знято обмежувальні заходи з 170 осіб та чотирьох компаній, але збережено при цьому ембарго на озброєння та санкції проти чотирьох осіб.