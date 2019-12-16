 Євросоюз продовжив на рік збройне ембарго та санкції проти Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз продовжив на рік збройне ембарго та санкції проти Білорусі

Брюссель вкотре продовжив ще на один рік ембарго на торгівлю зброєю з Білоруссю та санкції проти чотирьох осіб, причетних до зникнення опозиціонерів. В Мінську вважають це рішення "безпідставними пережитками минулого".

Адміністрація президента Білорусі в Мінську

Адміністрація президента Білорусі в Мінську

Євросоюз у понеділок, 17 лютого, продовжив ще на один рік обмежувальні заходи проти Білорусі - до 28 лютого 2021 року. Ці заходи включають ембарго на постачання зброї та обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій. Окрім того Брюссель вирішив заморозити активи та заборонити поїздки до ЄС чотирьом особам, які вважаються причетними до зникнення у 1999 та 2000 роках двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста.

За даними білоруських ЗМІ, санкції продовжені щодо білоруських чиновників Володимира Наумова, Віктора Шеймана, Юрія Сивакова та Дмитра Павличенка.

Рада ЄС також продовжила винятки з обмежувальних заходів, що дозволяють ввезення в Білорусь спорядження для біатлону, спортивних гвинтівок і спортивних пістолетів. При цьому для ввезення необхідні дозволи національних компетентних органів в кожному конкретному випадку.

Білорусь розкритикувала рішення Євросоюзу

DW.COM

У разі неявки Юрія Гаравського Мінськ оголосить його в розшук, попередив президент Білорусі. Раніше ексбоєць білоруського СОБР розповів DW про викрадання і вбивства опозиційних політиків в 1999 році. (24.12.2019)

Мінськ у відповідь заявив, що розчарований рішенням ЄС щодо продовження санкцій. "Вважаємо ці обмеження безпідставними пережитками минулого і проявом політичної інерції в підходах Євросоюзу до вибудовування діалогу з Білоруссю. Адже очевидно, що за останні роки в білорусько-європейських відносинах досягнуто значно більше, ніж за попереднє десятиліття санкцій", - заявили в білоруському міністерстві закордонних справ. Там додали, що впевнені, що в ЄС усвідомлюють, що "ритуальне продовження обмежувальних заходів проти Білорусі не призводить ні до яких позитивних результатів" та закликали до відмови від санкцій.

Санкції проти Білорусі були вперше запроваджені 2004 році у зв'язку зі зникненням чотирьох людей. У 2011 році були прийняті додаткові санкції щодо людей, причетних до порушення виборчих прав і прав людини. Ембарго на постачання зброї було введено в тому ж році. 15 лютого 2016 року було знято обмежувальні заходи з 170 осіб та чотирьох компаній, але збережено при цьому ембарго на озброєння та санкції проти чотирьох осіб.

Дивитись відео 25:43

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (23.12.2019)

Також за темою

DW Exklusiv Todesschwadrone in Weißrussland Ende der 90er Jahre

Мінський "ескадрон смерті" 16.12.2019

20 років тому безслідно зникли провідні опозиціонери Білорусі. Нині з'явився важливий свідок у цій справі. В ексклюзивній розмові з DW він розповів, як став співучасником їхнього викрадення і вбивства.

Реклама

Докладно

Полювати на оленів, згідно з рішенням шведського суду, тепер в першу чергу можуть саами (picture-alliance/R. Schlesinger)

Боротьба за природні ресурси у Швеції (відео)

Рух "Матері проти політичних репресій" в Росії. Саами і право на полювання в Швеції. Служба на честь трюфеля в Франції.  

Нафтогаз

"Нафтогаз" уточнив суму збитків від анексії Криму Росією

Для компенсації збитків від анексії Криму "Нафтогазу України" потрібно близько восьми мільярдів доларів США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  