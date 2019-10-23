 Євросоюз поки не визначився щодо відстрочки Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз поки не визначився щодо відстрочки Brexit

Однак ймовірно, що у Брюсселі таки погодяться на відтермінування виходу Великобританії з ЄС на три місяці.

UK London Pro-Brexit Demonstration vor dem Parlament (Getty Images/AFP/I. Infantes)

Посли 27 держав, які залишаться у складі Євросоюзу після виходу Великобританії з ЄС (Brexit), на зустрічі в середу, 23 жовтня, в Брюсселі не ухвалили рішення на прохання Лондона надати нову відстрочку для Brexit. Про це повідомляють західні інформаційні агентства з посиланням на трьох високопоставлених дипломатів ЄС.

DW.COM

За словами дипломатів, посли схиляються до того, щоб надати Лондону нову відстрочку, причому зробити це вони вважали за краще б в рамках "письмовій процедури", щоб уникнути позачергового саміту Євросоюзу.

Дипломати також повідомили, що 27 країн ЄС вочевидь погодяться відтермінувати Brexit ще на три місяці - до 31 січня 2020 року, як просить прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. 

Між тим президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендував державам-членам ЄС задовольнити прохання Великобританії та відтермінувати її вихід з ЄС. Як він пояснив 22 жовтня, таке рішення дозволить уникнути неврегульованого - тобто без угоди з ЄC - Brexit. Німеччина уже заявила, що не блокуватиме відстрочку.

Дивитись відео 01:41

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

Також за темою

Brüssel Europäischer Rat | Donald Tusk

Туск запропонує відтермінувати вихід Великобританії з ЄС 23.10.2019

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме членам ЄС ухвалити рішення про перенесення дати виходу Великобританії з ЄС.

Großbritanien | Boris Johnson | Unterhaus London

Британський парламент відхилив запропонований Джонсоном графік Brexit 22.10.2019

Парламент Великобританії не підтримав запропонований Борисом Джонсоном графік розгляду законодавства щодо виходу країни з ЄС. Однак до цього парламентарі в попередньому читанні схвалили зміст самої угоди.

Großbritannien London | Demonstration für ein zweites Referendum

Британський парламент 21 жовтня може знову голосувати за угоду про Brexit 21.10.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір знову винести на голосування угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Спікер парламенту має прийняти рішення щодо цього у другій половині дня.

Реклама

Докладно

default

Справи проти Порошенка і Ко.: від підозр до арештів

Проти яких топ-чиновників ведуться справи в Україні. Огляд DW.  

Нововведення змінюють правила гри для малих підприємців

Що треба знати підприємцям

Нові правила для ФОПів в Україні. До чого варто готуватися малому та середньому бізнесу - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  