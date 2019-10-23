Євросоюз поки не визначився щодо відстрочки Brexit

Посли 27 держав, які залишаться у складі Євросоюзу після виходу Великобританії з ЄС (Brexit), на зустрічі в середу, 23 жовтня, в Брюсселі не ухвалили рішення на прохання Лондона надати нову відстрочку для Brexit. Про це повідомляють західні інформаційні агентства з посиланням на трьох високопоставлених дипломатів ЄС.

За словами дипломатів, посли схиляються до того, щоб надати Лондону нову відстрочку, причому зробити це вони вважали за краще б в рамках "письмовій процедури", щоб уникнути позачергового саміту Євросоюзу.

Дипломати також повідомили, що 27 країн ЄС вочевидь погодяться відтермінувати Brexit ще на три місяці - до 31 січня 2020 року, як просить прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Нагадаємо, що 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС.

Між тим президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендував державам-членам ЄС задовольнити прохання Великобританії та відтермінувати її вихід з ЄС. Як він пояснив 22 жовтня, таке рішення дозволить уникнути неврегульованого - тобто без угоди з ЄC - Brexit. Німеччина уже заявила, що не блокуватиме відстрочку.