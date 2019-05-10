Євросоюз подовжив санкції щодо керівництва Венесуели

Євросоюз вирішив подовжити ще на рік санкції відносно уряду глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Штрафні заходи щодо 25 посадових осіб, обвинувачених у порушенні прав людини і нехтуванні демократією та правовою системою, будуть чинними до 14 листопада 2020 року. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі у понеділок, 11 листопада.

Санкції містять заборону на в'їзд і заморожування рахунків. У повідомленні Євросоюзу зазначається, що ці заходи "покликані сприяти пошуку спільних демократичних рішень, що принесуть стабільність" Венесуелі. Крім того, вони гнучкі й можуть бути скасовані. Обмежувальні заходи узгоджені таким чином, щоб не завдати шкоди народу Венесуели, який і так змушений жити в умовах жорстокого продовольчого дефіциту, зазначається в документі.

У Венесуелі вже багато років точиться боротьба за владу між соціалістичним урядом, який з 1999 року очолював спочатку Уго Чавес, а з 2013 року Ніколас Мадуро, і правоцентристською опозицією. У січні поточного року голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни. Відтоді його визнали більше 50 держав, у тому числі США і Німеччина.

У першій половині року в країні кілька місяців поспіль тривали масові акції протесту проти соціалістичного уряду. Втім, вони так і ні до чого й не призвели. Не в останню чергу через те, що глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур. Крім того, його легітимність визнають такі країни, як Росія, Китай, Туреччина, Іран, Нікарагуа, Куба та низка інших.

У січні 2018 року Євросоюз вперше запровадив санкції проти уряду Мадуро. Сам глава Венесуели в санкційному списку не згадується. 25 вересня 2019 року представники країн ЄС домовилися розширити санкції щодо представників уряду Мадуро.

З 2017 року щодо Венесуели діє також заборона на постачання озброєнь і оснащення, що можуть застосовуватися для гноблення народу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року Євросоюз та сусідні з Венесуелою країни погодилися виділити близько 120 мільйонів євро допомоги венесуельцям, котрі потерпають від жорсткої економічної кризи в країні.