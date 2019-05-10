 Євросоюз подовжив санкції щодо керівництва Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Євросоюз подовжив санкції щодо керівництва Венесуели

Обмежувальні заходи щодо оточення глави Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряду триватимуть ще рік. У Брюсселі запевнили, що санкції не заподіють шкоди народові Венесуели, що потерпає від кризи.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро

Глава Венесуели Ніколас Мадуро (архівне фото). У Брюсселі вважають його уряд причетних до порушень прав людини

Євросоюз вирішив подовжити ще на рік санкції відносно уряду глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Штрафні заходи щодо 25 посадових осіб, обвинувачених у порушенні прав людини і нехтуванні демократією та правовою системою, будуть чинними до 14 листопада 2020 року. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі у понеділок, 11 листопада.

Санкції містять заборону на в'їзд і заморожування рахунків. У повідомленні Євросоюзу зазначається, що ці заходи "покликані сприяти пошуку спільних демократичних рішень, що принесуть стабільність" Венесуелі. Крім того, вони гнучкі й можуть бути скасовані. Обмежувальні заходи узгоджені таким чином, щоб не завдати шкоди народу Венесуели, який і так змушений жити в умовах жорстокого продовольчого дефіциту, зазначається в документі.

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкликав урядову делегацію від майбутніх переговорів з представниками опозиції після накладення санкцій з боку США. (08.08.2019)

"Чорний список" ЄС поповниться прізвищами ще семи представників уряду Ніколаса Мадуро. (25.09.2019)

На конференції, присвяченій Венесуелі, донори пообіцяли виділити 120 мільйонів євро на допомогу жителям країни. Перш за все, гроші нададуть сусіднім із Венесуелою державам, бо саме вони прийняли більшість біженців з неї. (29.10.2019)

У Венесуелі вже багато років точиться боротьба за владу між соціалістичним урядом, який з 1999 року очолював спочатку Уго Чавес, а з 2013 року Ніколас Мадуро, і правоцентристською опозицією. У січні поточного року голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни. Відтоді його визнали більше 50 держав, у тому числі США і Німеччина.

У першій половині року в країні кілька місяців поспіль тривали масові акції протесту проти соціалістичного уряду. Втім, вони так і ні до чого й не призвели. Не в останню чергу через те, що глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур. Крім того, його легітимність визнають такі країни, як Росія, Китай, Туреччина, Іран, Нікарагуа, Куба та низка інших.

У січні 2018 року Євросоюз вперше запровадив санкції проти уряду Мадуро. Сам глава Венесуели в санкційному списку не згадується. 25 вересня 2019 року представники країн ЄС домовилися розширити санкції щодо представників уряду Мадуро.

З 2017 року щодо Венесуели діє також заборона на постачання озброєнь і оснащення, що можуть застосовуватися для гноблення народу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року Євросоюз та сусідні з Венесуелою країни погодилися виділити близько 120 мільйонів євро допомоги венесуельцям, котрі потерпають від жорсткої економічної кризи в країні.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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