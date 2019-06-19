Євросоюз подовжив на рік "кримські" санкції

ЄС подовжив дію санкцій, запроваджених за незаконну анексію Криму та Севастополя Росією. Це рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, 20 червня. Таким чином, санкції триватимуть до 23 червня 2020 року.

Санкції передбачають заборону на імпорт до ЄС продуктів, які походять з Криму та Севастополя. Заборонені також інвестиції в анексований український півострів, включно з неможливістю купувати нерухомість та фінансувати компанії в Криму. Обмеження поширюються і на туристичні послуги, зокрема круїзним суднам з ЄС заборонено заходити в порти на півострові.

Санкції також забороняють експорт товарів і технологій у секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики. Серед іншого, це стосується розвідки та видобутку нафти, газу та інших ресурсів. Ці всі види діяльності заборонені для фізичних і юридичних осіб з Євросоюзу.

Пізніше цього дня, на саміті ЄС, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон поінформують своїх колег у ЄС про переговори в "нормандському форматі" та стан імплементації мінських угод. Очікується, що лідери ЄС дадуть політичну згоду на подовження на півроку секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії за дестабілізацію нею ситуації на Сході України.