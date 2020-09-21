 Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2020

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Євросоюз не визнає легітимності президентства Олександра Лукашенка

На тлі фальсифікації результатів виборів оголошена церемонія інавгурації Олександра Лукашенка не має жодної демократичної легітимності, так само як і його президентство, наголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель (фото з архіву)

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про невизнання Євросоюзом легітимності президента Білорусії Олександра Лукашенка. Відповідну заяву в четвер, 24 вересня, поширила Європейська зовнішньополітична служба.

У заяві наголошується, що результати проведених 9 серпня виборів президента Білорусі були сфальсифіковані. "Європейський Союз не визнаватиме їхніх сфальшованих результатів. З огляду на це, так звана "інавгурація" 23 вересня 2020 року і новий мандат, про який заявив Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності", - йдеться в заяві Борреля.

"Ця "інавгурація" безпосередньо суперечить волі широких кіл білоруської громадськості, що відобразилося в численних безпрецедентних мирних протестах, і лише призводить до подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі", - наголошується в заяві.

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Нагадаємо, 23 вересня державні ЗМІ Білорусі повідомили про проведення церемонії президентської інавгурації Олександра Лукашенка і складення ним присяги. Згідно з повідомленням білоруських державних ЗМІ, церемонія інавгурації пройшла в Палаці незалежності в Мінську.

Згодом у відповідь на це білоруська опозиція закликала громадян до безстрокової акції непокори. Увечері на вулиці Мінська вийшли тисячі протестувальників. Співробітники силових структур застосували проти них кийки, водомети і сльозогінний газ. За даними правозахисників, більше 250 осіб затримано.

Як повідомлялося, раніше про невизнання Лукашенка законним президентом Білорусі заявив уряд Німеччини. Так само відмовилися визнавати законність його президентства ще низка країн Євросоюзу, США та Канада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж заявив, що офіційний Київ не визнаватиме Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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