Євросоюз відключив сім російських банків від Swift

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 2 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.
DW стежить за подіями середи, 2 березня, з 13:00 (час київський)
++13:58++
Євросоюз призупинив мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) та Sputnik. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС у середу, 2 березня. Воно того ж дня набуло чинності. Заборона на мовлення діятиме доти, "доки агресія проти України не буде припинена та доки Російська Федерація та пов'язані з нею видання не припинять поширювати дезінформацію та маніпулювання інформацією, спрямоване проти ЄС і його держав-членів", уточнили в пресслужбі Ради Євросоюзу. Під заборону потрапили RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish і Sputnik.
++13:44++
Євросоюз відключив сім російських банків - ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" та ВЕБ - від систем обміну фінансовими повідомлення, зокрема від SWIFT. Це рішення Ради ЄС опублікували у середу, 2 березня, в Офіційному віснику ЄС, після чого воно одразу набуло чинності.
++13:33++
Відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни після обстрілу російськими військами телевізійної вежі у Києві, внаслідок чого напередодні загинули п'ятеро мирних жителів, повідомляє Офіс генпрокурора України. "Шевченківська окружна прокуратура Києва за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, який спричинив загибель людей, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства, розміщеному у Телеграм-каналі. Зазначається, що всі загиблі та постраждалі - мирні люди.
+++13:20 +++
Нові переговори між Києвом та Москвою щодо припинення війни можуть відбутися увечері середи, 2 березня. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що делегація РФ у другій половині дня у середу буде очікувати на українську делегацію для продовження пепреговорів. Водночас він сказав, де саме мають проводитися переговори.
Водночас "Суспільне" повідомило з посиланням на радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, що другий раунд переговорів відбудеться ввечері в середу. Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що невідомо, коли відбудуться нові переговори України з РФ. "Ми готові до переговорів, ми готові до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів", -заявив він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
++13:00++
Дедалі більше великих німецьких мереж супермаркетів відмовляються від російської продукції, повідомляє dpa. Так, гігант роздрібної торгівлі REWE повідомив, що централізовано прибере вироблені в Росії продукти харчування у своїх супермаркетах Rewe та Penny в Німеччині. Закуплені ж раніше харчі, мережа планує віддати на потреби благодійних організацій, що надають харчі малозабезпеченим. Дискаунтери Aldi приберуть з полиць російський алкоголь, зокрема, горілку. До заборони російських харчів долучається й інший великий дискаунтер - Netto.
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