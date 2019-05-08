Євросоюз відкидає "ультиматуми" Ірану щодо ядерної угоди

Європейський Союз у четвер, 9 травня, заявив, що й надалі підтримує ядерну угоди з Іраном, проте відкидає будь-які "ультиматуми" Тегерана щодо неї. "Ми відкидаємо будь-які ультиматуми, і ми оцінюватимемо дотримання Іраном зобов'язань (за ядерною угодою 2015 року. - Ред.)", - йдеться в спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні та міністрів закордонних справ Великобританії, Німеччини та Франції. Заява опублікована на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

Європейці також підкреслили свою відданість зберженню та реалізації угоди, зокрема щодо зняття санкцій "задля блага іранського народу", та піддали критиці американські санкції проти Ірану. В ЄС налаштовані й надалі докладати зусиль, щоб уможливити законну торгівлю з Іраном. Водночас у заяві міститься заклик до Ірану й надалі виконувати угоду та утриматися від кроків, що ведуть до ескалації.

Нагадаємо, що 8 травня, Тегеран поінформував лідерів Великобританії, Китаю, Німеччини, Росії та Франції про свою відмову від низки зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Як згодом повідомили у Вищій раді національної безпеки країни, Іран не вважає за необхідне дотримуватися обмежень угоди щодо зберігання збагаченого урану та важкої води. Президент Ірану Хассан Роухані дав п'яти країнам 60 днів, щоб виконати свої обіцянки щодо банківського та нафтового секторів, інакше країна підвищить рівень збагачення урану.