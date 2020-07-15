Євросоюз виступив проти санкцій США щодо "Північного потоку-2"

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про глибоку стурбованість через американські санкції та погрози застосування санкцій проти європейських компаній та інтересів. Про це він заявив у п'ятницю, 17 липня, в Брюсселі.

"Ми стали свідками розвитку цієї тенденції у випадках Ірану, Куби, Міжнародного кримінального суду і зовсім недавно - проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - зазначив Боррель.

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ЄС проти екстериторіальних санкцій

За словами глави дипломатії ЄС, Брюссель принципово виступає проти санкцій, які треті країни застосовують проти європейських компаній, що ведуть свої справи у законний спосіб. А принцип екстериторіального застосування санкцій Боррель називає таким, що суперечить міжнародному праву. "Європейська політика повинна визначатися тут, в Європі, а не третіми країнами", - наполіг він.

При цьому Боррель додав, що ЄС завжди відкритий до діалогу у разі виникнення політичних розбіжностей з партнерами. "Але це не може відбуватися під загрозою санкцій", - зазначив дипломат.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Нагадаємо, що 15 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Він звернувся до європейських компаній, які працюють над цими проєктами, та попередив, що вони ризикують потрапити під обмеження у рамках закону CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій". - Ред.).

"Це - чітке попередження, що США не толеруватимуть компанії, які допомагають та підтримують російські проєкти зі згубним впливом. Виходьте з них зараз або ви ризикуєте зіткнутися з наслідками", - заявив Помпео.

Водночас американські ЗМІ повідомили, що заява держсекретаря США не означає негайного введення санкцій. Цю тему лише почнуть обговорювати в адміністрації президента Дональда Трампа.