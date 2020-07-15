 Євросоюз виступив проти санкцій США щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Новини

Євросоюз виступив проти санкцій США щодо "Північного потоку-2"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "не сприймає" санкції США проти компаній, що законно ведуть свої справи, зокрема у випадку Ірану, Куби, а також газопроводів РФ.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про глибоку стурбованість через американські санкції та погрози застосування санкцій проти європейських компаній та інтересів. Про це він заявив у п'ятницю, 17 липня, в Брюсселі.

"Ми стали свідками розвитку цієї тенденції у випадках Ірану, Куби, Міжнародного кримінального суду і зовсім недавно - проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - зазначив Боррель.

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ЄС проти екстериторіальних санкцій

За словами глави дипломатії ЄС, Брюссель принципово виступає проти санкцій, які треті країни застосовують проти європейських компаній, що ведуть свої справи у законний спосіб. А принцип екстериторіального застосування санкцій Боррель називає таким, що суперечить міжнародному праву. "Європейська політика повинна визначатися тут, в Європі, а не третіми країнами", - наполіг він.

При цьому Боррель додав, що ЄС завжди відкритий до діалогу у разі виникнення політичних розбіжностей з партнерами. "Але це не може відбуватися під загрозою санкцій", - зазначив дипломат.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Нагадаємо, що 15 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Він звернувся до європейських компаній, які працюють над цими проєктами, та попередив, що вони ризикують потрапити під обмеження у рамках закону CAATSA (Закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій". - Ред.).

"Це - чітке попередження, що США не толеруватимуть компанії, які допомагають та підтримують російські проєкти зі згубним впливом. Виходьте з них зараз або ви ризикуєте зіткнутися з наслідками", - заявив Помпео.

Водночас американські ЗМІ повідомили, що заява держсекретаря США не означає негайного введення санкцій. Цю тему лише почнуть обговорювати в адміністрації президента Дональда Трампа.

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