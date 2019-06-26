Європу накрила хвиля спеки: у ФРН зафіксовано температурний рекорд червня

Європу накрила хвиля спеки, яка прийшла з Північної Африки. Зокрема, у Німеччині в середу, 26 червня, встановлено температурний рекорд червня - 38,6 градуса, повідомила Німецька метеослужба.

Така температура напередодні була зафіксована в двох населених пунктах на сході країни - в Найсемюнде (в районі Кошен) на кордоні з Польщею та у Бад-Мускау в Саксонії. Попередній температурний рекорд місяця тримався з 1947 року - 27 і 28 червня того року в Бюлерталі в Баден-Вюртембергу стовпчик термометра сягнув позначки в 38,5 градуса.

Утім, абсолютний температурний рекорд країни у 40,3 градуса, зафіксований 5 липня 2015 року в баварському місті Кітцінґені, побитий не був. Новому рекорду завадили незначна хмарність та пил із Сахари, який з теплим повітрям прийшов з Північної Африки та зменшив інтенсивність сонячних променів, пояснили у Німецькій метеослужбі, повідомляє агентство dpa.

Спека в Парижі: люди охолоджуються навіть у фонтанах, 25 червня 2019 року

Тим часом в Іспанії сотні пожежників та військових за підтримки авіації намагаються погасити лісові пожежі, які спалахнули внаслідок спеки. У Франції очікують, що у четвер та п'ятницю, 27-28 червня, будуть спостерігатися найвищі теператури - 40-42 градуси. Внаслідок спеки у деяких французьких регіонах закрили школи, а в Парижі та передмістях заборонили їздити на старих автомобілях через високий рівень забруднення повітря, спричинений хвилею спеки.

Пережити спекотний день в офісі Спекотний час Далеко не у кожному німецькому офісі є кондиціонер. Однак якщо температура на вулиці перевищує 26 градусів, керівник повинен потурбуватися про створення нормальних умов для праці - цього вимагає німецьке законодавство.

Пережити спекотний день в офісі Захист від сонця Адвокати, що займаються німецьким трудовим правом, стверджують, що ще донедавна ні працедавець, ні працівник не знали, яких заходів вжити, коли на вулиці спека. Сьогодні ж чітко визначено, що в офісі обов'язково мають бути жалюзі чи маркіза. У тридцятиградусну спеку приміщення повинні провітрюватися до приходу співробітників у офіс.

Пережити спекотний день в офісі Рух повітря Розраховувати на встановлення кондиціонера можуть не всі працівники, зате придбання вентилятора - без питань. Право на це є у всіх співробітників. А от піти додому через спеку без дозволу керівництва не може жоден працівник. Відповідно до німецького законодавства, керівництво не зобов'язане звільняти від роботи через високу температуру повітря.

Пережити спекотний день в офісі Вода У найспекотніші дні, коли температура у приміщенні наближається до температури зовні, зростає необхідність пити вчасно. Забезпечити безплатною водою співробітників, до того ж, у достатній кількості, також належить до обов'язків керівництва, якщо інші заходи зі зниження температури в офісі не дають бажаних результатів.

Пережити спекотний день в офісі Дрес-код За умови, що температура повітря перевищила 30 градусів, дозволяється порушувати навіть найсуворіший діловий дрес-код. Звісно, в розумних межах, вважають експерти Німецького товариства Кнігге. Можна зняти піджак та краватку, змінити довгий рукав сорочки на короткий. Однак не варто плутати офіс з пляжем: шорти, надто відкриті плаття та міні-спідниці навіть у найжаркішу погоду не є доречними.

Пережити спекотний день в офісі Фрукти та морозиво Полегшити трудові будні та справитися з екстремальними температурами допоможе легка та холодна їжа. Зокрема, фрукти чи салати. Безсумнівними фаворитами офісних працівників у Німеччині у спекотну погоду вважаються банани і... морозиво!

Пережити спекотний день в офісі Група ризику Якщо на підприємстві є лікар, він повинен звернути увагу керівництва на тих працівників, що відносяться до групи ризику. Особливої уваги заслуговують вагітні, матері з грудними дітьми і колеги, що страждають від хронічних захворювань. Вони можуть розраховувати на скорочення робочого дня або звільнення від роботи через спеку.

Пережити спекотний день в офісі Прохолода Пакет з льодом, схований під столом, охолоджує ноги швидко та ефективно. Цією порадою можуть скористатися й самі керівники, якщо вони не можуть залишити офіс за жодних обставин.

Пережити спекотний день в офісі Вранці раніше Федеральне відомство із захисту праці рекомендує німецьким співробітникам змінити робочий графік у спекотні дні та посунути його на раніший час. Наприклад, дозволити працівникам починати роботу годин у шість ранку, а якщо дозволяють умови та характер діяльності - і зовсім дозволити їм лишитися вдома і працювати у віддаленому режимі.

Пережити спекотний день в офісі Дома з дітьми - за свій рахунок! У Німеччині канікули у дітей тривають не все літо. В період занять, якщо зранку на вулиці уже 26 градусів у тіні, уроки до обіду скасують, а дітей через спеку відправлять додому. Їх батьки мають право відпроситися з роботи, оскільки діти залишилися без нагляду. Однак зробити це вони можуть лише за свій рахунок. До того ж, обов'язково довести до відома керівництво. Автор: Інґа Ваґнер, Арсен Гоян

