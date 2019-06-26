Європу накрила хвиля спеки: у ФРН зафіксовано температурний рекорд червня

Європу накрила хвиля спеки, яка прийшла з Північної Африки. Зокрема, у Німеччині в середу, 26 червня, встановлено температурний рекорд червня - 38,6 градуса, повідомила Німецька метеослужба.
Така температура напередодні була зафіксована в двох населених пунктах на сході країни - в Найсемюнде (в районі Кошен) на кордоні з Польщею та у Бад-Мускау в Саксонії. Попередній температурний рекорд місяця тримався з 1947 року - 27 і 28 червня того року в Бюлерталі в Баден-Вюртембергу стовпчик термометра сягнув позначки в 38,5 градуса.
Утім, абсолютний температурний рекорд країни у 40,3 градуса, зафіксований 5 липня 2015 року в баварському місті Кітцінґені, побитий не був. Новому рекорду завадили незначна хмарність та пил із Сахари, який з теплим повітрям прийшов з Північної Африки та зменшив інтенсивність сонячних променів, пояснили у Німецькій метеослужбі, повідомляє агентство dpa.
Спека в Парижі: люди охолоджуються навіть у фонтанах, 25 червня 2019 року
Тим часом в Іспанії сотні пожежників та військових за підтримки авіації намагаються погасити лісові пожежі, які спалахнули внаслідок спеки. У Франції очікують, що у четвер та п'ятницю, 27-28 червня, будуть спостерігатися найвищі теператури - 40-42 градуси. Внаслідок спеки у деяких французьких регіонах закрили школи, а в Парижі та передмістях заборонили їздити на старих автомобілях через високий рівень забруднення повітря, спричинений хвилею спеки.
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Пережити спекотний день в офісі
Спекотний час
Далеко не у кожному німецькому офісі є кондиціонер. Однак якщо температура на вулиці перевищує 26 градусів, керівник повинен потурбуватися про створення нормальних умов для праці - цього вимагає німецьке законодавство.
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Пережити спекотний день в офісі
Захист від сонця
Адвокати, що займаються німецьким трудовим правом, стверджують, що ще донедавна ні працедавець, ні працівник не знали, яких заходів вжити, коли на вулиці спека. Сьогодні ж чітко визначено, що в офісі обов'язково мають бути жалюзі чи маркіза. У тридцятиградусну спеку приміщення повинні провітрюватися до приходу співробітників у офіс.
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Пережити спекотний день в офісі
Рух повітря
Розраховувати на встановлення кондиціонера можуть не всі працівники, зате придбання вентилятора - без питань. Право на це є у всіх співробітників. А от піти додому через спеку без дозволу керівництва не може жоден працівник. Відповідно до німецького законодавства, керівництво не зобов'язане звільняти від роботи через високу температуру повітря.
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Пережити спекотний день в офісі
Вода
У найспекотніші дні, коли температура у приміщенні наближається до температури зовні, зростає необхідність пити вчасно. Забезпечити безплатною водою співробітників, до того ж, у достатній кількості, також належить до обов'язків керівництва, якщо інші заходи зі зниження температури в офісі не дають бажаних результатів.
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Пережити спекотний день в офісі
Дрес-код
За умови, що температура повітря перевищила 30 градусів, дозволяється порушувати навіть найсуворіший діловий дрес-код. Звісно, в розумних межах, вважають експерти Німецького товариства Кнігге. Можна зняти піджак та краватку, змінити довгий рукав сорочки на короткий. Однак не варто плутати офіс з пляжем: шорти, надто відкриті плаття та міні-спідниці навіть у найжаркішу погоду не є доречними.
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Пережити спекотний день в офісі
Фрукти та морозиво
Полегшити трудові будні та справитися з екстремальними температурами допоможе легка та холодна їжа. Зокрема, фрукти чи салати. Безсумнівними фаворитами офісних працівників у Німеччині у спекотну погоду вважаються банани і... морозиво!
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Пережити спекотний день в офісі
Група ризику
Якщо на підприємстві є лікар, він повинен звернути увагу керівництва на тих працівників, що відносяться до групи ризику. Особливої уваги заслуговують вагітні, матері з грудними дітьми і колеги, що страждають від хронічних захворювань. Вони можуть розраховувати на скорочення робочого дня або звільнення від роботи через спеку.
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Пережити спекотний день в офісі
Прохолода
Пакет з льодом, схований під столом, охолоджує ноги швидко та ефективно. Цією порадою можуть скористатися й самі керівники, якщо вони не можуть залишити офіс за жодних обставин.
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Пережити спекотний день в офісі
Вранці раніше
Федеральне відомство із захисту праці рекомендує німецьким співробітникам змінити робочий графік у спекотні дні та посунути його на раніший час. Наприклад, дозволити працівникам починати роботу годин у шість ранку, а якщо дозволяють умови та характер діяльності - і зовсім дозволити їм лишитися вдома і працювати у віддаленому режимі.
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Пережити спекотний день в офісі
Дома з дітьми - за свій рахунок!
У Німеччині канікули у дітей тривають не все літо. В період занять, якщо зранку на вулиці уже 26 градусів у тіні, уроки до обіду скасують, а дітей через спеку відправлять додому. Їх батьки мають право відпроситися з роботи, оскільки діти залишилися без нагляду. Однак зробити це вони можуть лише за свій рахунок. До того ж, обов'язково довести до відома керівництво.
Автор: Інґа Ваґнер, Арсен Гоян
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Пірнай у прохолоду
Літо в розпалі. У гарну погоду відкриті басейни у Німеччині переповнені. З початком канікул більшість відвідувачів - школярі. Німці влітку відпочивають не біля річок і озер, а переважно саме у відкритих басейнах.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Не ходити без капелюха
Аби не отримати тепловий удар тримайтеся в тіні. Капелюх є обов'язковим для маленьких дітей і людей з коротким волоссям, для всіх інших він також рекомендований.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Група ризику - особи літнього віку
Особливо у спеку потрібно бути уважним людям похилого віку. Їх спрага не так сильно виражена, тому багато з них п'ють досить мало води. При високих температурах у літніх людей труднощі з кровообігом більші, ніж у молодшого покоління. Це може швидко стати небезпечним: під час екстремальної спеки в Німеччині влітку 2003 року загинули 7000 осіб, багато з них люди похилого віку.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Жадана прохолода
Хоча цього літа не так спекотно, як 2003 року - тоді температура подекуди перевищувала 40 градусів - але 36, які вже були цьогоріч - також немало. У таких випадках діє правило: охолоджуємося, коли це можливо. Ці два учасники конгресу Євангелічної церкви у Берліні роблять саме так. Важливо: після прийняття душу і купання обов'язково намаститися сонцезахисним кремом, адже є загроза сонячних опіків.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Навіть лев любить душ
Тварини з густою шерстю не переймаються про засмагу - пощастило, дорогий леве! Але тваринам у зоопарку, в будь-якому випадку, спекотно. Допомагає тінь та холодний душ…
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Ice Ice Baby
… або смачне курча! Влітку тварини у зоопарку часто отримують їжу в замороженому вигляді. Для травоїдних це огірок або яблуко на паличці, а для хижаків заморожена курка.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Жага морозива
Літній час - це час морозива. Чи в стаканчику, чи у конусі або на паличці майже не має значення. У середньому кожен німець з'їв у 2016 році 7,9 літрів морозива. Це більше ніж 110 кульок на особу!
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Остерігайтеся пожежної небезпеки!
Продавці морозива радіють через спеку, а лісники занепокоєні. Коли довгий час спекотно і сухо, ризик лісових пожеж збільшується надзвичайно. Свіжий приклад: у Португалії в результаті масштабної пожежі загинули 64 особи.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Допомагає чай
Якщо на вулиці спекотно, тіло може потребувати трохи тепла. Це може здатися дивним, але теплий чай допомагає краще охолодитися, ніж прохолодна кола. Холодні напої дають нашому організму сигнал виробляти ще більше тепла. Натомість теплий чай спричиняє помірне потовиділення, що сприяє охолодженню.
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Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою
Правильно вдягатися
Кому все ще занадто спекотно, той, можливо, носить неправильний одяг. За сильної спеки потрібно носити світлий і легкий одяг. Так зайве тепло тіла може легше виходити. Закриті блузки та цупкі шкіряні штані, звичайно, не підійдуть. Даруйте, шановні поціновувачі традиційного баварського вбрання.
Автор: Карла Бляйкер